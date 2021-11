1 Mila Suarez attacca ancora Alex Belli

L’ex compagna di Alex Belli, Mila Suarez, è tornata ad attaccare in maniera molto dura il gieffino e ha parlato anche della sua attuale moglie. Come riporta anche il sito Blogtivvu, infatti, l’influencer nelle sue Stories di Instagram avrebbe lanciato delle frecciatine senza però mai citare il diretto interessato, che molti comunque hanno riconosciuto in Alex. Ha, inoltre, risposto a una domanda in cui le veniva chiesto se l’ex e l’attuale compagna di vita abbiano una relazione aperta:

Uno, due, tre… io quello che so è che se uno nel suo passato era una coppia aperta, penso anche nel presente. Le persone non cambiano, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Ma non finisce qui, perché Mila Suarez ha continuato: “Ci sono delle persone che sono sposate da sette anni perché non hanno soldi per pagare il divorzio. È tutto fumo su Instagram! Ci sono persone che accettano qualsiasi cosa, veramente fa schifo, non è per me. Per guadagnare due centesimi fanno i gossip, fanno finta, prendono se stessi in giro“. Infine, ha anche espresso la sua opinione sul confronto tra marito e moglie visto all’interno della casa del Grande Fratello Vip:

Le cose sono continuate sempre uguali, copia e incolla su tutto. Le scene che ho visto l’altro giorno sono uguali a quelle mie quando veniva nel mio albergo a chiedere scusa per tornare a casa, uguale, veramente una cosa pazzesca. Ma secondo voi quando uno è abituato a cambiare le donne, la prima, la seconda, la terza, questo è amore? Lui non ha niente da perdere. Per lui va benissimo avere un’accompagnatrice. Con l’amore non si gioca! Lui ha bisogno veramente di curarsi, di stare a lungo tempo da solo. Secondo me lui non è innamorato di nessuno. E’ innamorato di se stesso e basta. Ci sono alcune persone che veramente soffrono a stare da sole quindi hanno sempre bisogno di una persona che gli sta vicino. Quindi per loro non esiste l’amore.

