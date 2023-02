NEWS

Nicolò Figini | 5 Febbraio 2023

GF Vip, Milena Miconi lascia il reality

Oggi pomeriggio i concorrenti del Grande Fratello Vip stavano trascorrendo una bella e tranquilla giornata. A un certo punto, però, Milena Miconi è stata chiamata in confessionale e ne è uscita piangendo. Gli autori le hanno dato la triste notizia della scomparsa di Alessandro Lo Cascio, suo manager così come quello di tanti altri personaggi delle spettacolo, come per esempio Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà.

Lo Cascio non era solo manager ma anche un amico per la Miconi e la comunicazione l’ha fatta scoppiare a piangere. A questo punto si è trovata davanti a una scelta e tra gli abbracci dei compagni d’avventura ha manifestato la volontà di abbandonare il reality: “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento“. Nel video qui sotto, però, sembra di capire che non sarà un addio definitivo.

Mentre Milena Miconi sta abbracciando Micol Incorvaia, infatti, ha risposto ad Antonino Spinalbese, il quale ha affermato: “Al tuo ritorno queta casa sarà una villa“. E lei ha replicato con: “Mi raccomando, pulite“. In seguito ha dato un abbraccio anche Edoardo Tavassi e ha stretto forte Antonella Fiordelisi. Tutti i vipponi, infatti, l’hanno sostenuta nella decisione. Questo non è un addio definitivo al reality, ma soltanto un arrivederci. Ancora da capire quando rientrerà nella Casa.

Ho aperto il live un secondo, ed ho trovato queste due donne che si salutano. E niente .. Milena spero di vederti in casa prestissimo ❤️ #INCORVASSI #gfvip pic.twitter.com/QV1lsROhM6 — mareluna (@mareluna2022) February 5, 2023

Su Twitter il GF Vip ha scritto: “Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per motivi personali“. Seguiteci per non perdervi tante altre news.