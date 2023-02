NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

Amici 22

Parla Maria De Filippi

Solo qualche settimana fa, come ricorderemo, Maria De Filippi si è infuriata con Wax, a seguito di quanto accaduto a Capodanno. A poco a poco però il cantante è riuscito a riconquistare la fiducia della conduttrice, che oggi, nel corso della nuova puntata di Amici 22, ha fatto i suoi complimenti all’allievo di Arisa per il comportamento che ha assunto di recente. Ma non è finita qui.

A sorpresa infatti Maria De Filippi è tornata a parlare di quanto accaduto a Capodanno, e ha così rivelato perché si è arrabbiata con Wax, prendendo per le sue difese. Queste le dichiarazioni della presentatrice:

“Voglio mettere un punto al famoso Capodanno. Hai portato sufficientemente il peso di quello che è accaduto. Questo è importante. Non eri l’unico quindi il peso va diviso equamente e penso che tu l’abbia stra portato, adesso basta. Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting io e te abbiamo litigato. Abbiamo litigato anche dopo Capodanno, me la sono presa con te più di tutti. Ti ho detto di andare in casetta senza nemmeno guardarti in faccia. Ti voglio dire che se me la prendo così, più con te che con altri, e discuto con te è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca. Sennò non discuto, credimi. Io sono fatta così, sennò ignoro. Se discuso è perché penso che la discussione possa portare dei frutti”.

wax si merita tanto nella vita, sotto quella copertura di forte c’è un cuore di panna❤️‍🩹#amici22 pic.twitter.com/5s5kJf8Qkj — ♡༄ puff (@4gaiia) February 5, 2023

Wax a quel punto, visibilmente emozionato, ha ringraziato Maria De Filippi per le sue parole, e i due si sono finalmente riappacificati.