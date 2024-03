Milena Setola canta Dimane: quando l’amore non è corrisposto

Spettacolo

Redazione | 16 Marzo 2024

Il ritorno al mercato discografico di Milena Setola è segnato dal brano Dimane, approdato su tutte le piattaforme digital già da ieri, dopo essere apparso su Youtube il 14 marzo scorso.

Milena è cantante e vocal coach, che negli ultimi anni è stata protagonista del musical Prima o poi 80 voglia di cantare e attualmente lavora per Telecapri.

Dimane è scritto da Vincenzo D’Agostino ed è arrangiato da uno degli artisti più acclamati del panorama partenopeo: Gianni Fiorellino. Prodotto da Zeus Record, è trainato da video musicale nel quale compare Milena stessa, che ha recitato accanto ad Alessio Sica per la regia di Luciano Filangeri.

Dimane è l’assaggio di un progetto discografico più ampio, che sarà distribuito prossimamente. Il brano racconta di un viaggio emotivo attraverso l’amore e il dolore, di promesse non mantenuto e delle difficoltà nell’accettare i veri sentimenti.

“Vorrei che il pubblico mi accogliesse in modo ‘carnale’ – afferma Milena Setola – come ‘carnale’ è l’interpretazione che ho provato a dare a questo brano. Mi piacerebbe che si emozionasse con me in questa eterna lotta tra mente e cuore. Nella canzone ha vinto la fragilità dell’amore, la stessa fragilità che quando sono davanti al mio pubblico mi fa sentire un vulcano”.

Milena Setola ha alle spalle anni di formazione che l’hanno portata a essere direttore artistico di tanti eventi, ma anche la prima insegnante di canto specializzata nel “Metodo Neira per le disfonie della voce”. Oltre ad essere vocal coach è anche laureata in Biologia, e ha studiato tra il Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli e Los Angeles.