1 A pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con Liam Hemsworth, Miley Cyrus ironizza sulle nozze con l’attore, facendo una battuta

Solo un anno fa, con una cerimonia privata e segreta, Miley Cyrus e Liam Hemsworth si univano in matrimonio, dopo 10 anni di amore. Enorme, naturalmente, la gioia dei fan, che hanno sempre sostenuto e supportato la coppia. Tuttavia lo scorso agosto, inaspettatamente, è arrivata la battuta d’arresto. La cantante e l’attore hanno annunciato la rottura, lasciando senza parole il web. Fin da subito la pop star ha ripreso in mano la sua vita, voltando decisamente pagina, e adesso pare che anche l’interprete australiano abbia ritrovato la serenità e l’amore. Nel mentre la Cyrus qualche ora fa, con una battuta che sta già facendo il giro dei social, ha ironizzato sul suo matrimonio con Hemsworth, finendo naturalmente al centro dell’attenzione. Scopriamo le sue parole in merito.

Nessuno poteva prevedere la fine dell’amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Tuttavia a pochi mesi dalle loro nozze, la coppa ha deciso di separarsi, prendendo strade diverse. A quel punto la cantante si è legata dapprima alla blogger Kaitlynn Carter, con la quale ha avuto un flirt di poche settimane, e in seguito a Cody Simpson, col quale starebbe tutt’ora. Nel mentre Hemsworth, dopo un periodo di riflessione, ha iniziato una conoscenza con Maddison Brown, che tuttavia non ha avuto i risvolti sperati. Adesso l’attore sta invece frequentando la modella Gabriella Brooks, e tutto sembrerebbe andare per il verso giusto. Nessuna speranza, dunque, di riconciliazione tra Miley e Liam, che ormai pare si siano lasciati alle spalle il passato e la loro storia.

E a confermarlo è proprio l’ex act Disney, che qualche ora fa ha ironizzato sul suo matrimonio con Liam Hemsworth, facendo una battuta che è diventata virale. Scopriamo cosa ha affermato Miley Cyrus.