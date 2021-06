1 La sorpresa per i due naufraghi

Cecilia Rodriguez ed Arianna Cirrincione sono pronte a sbarcare su L’isola dei famosi. No, non ci troviamo di fronte ad un nuovo prolungamento del reality in stile Grande Fratello Vip 5. La finale del programma condotto da Ilary Blasi è infatti confermata per il prossimo lunedì 7 giugno ma per la prima volta nella sua storia i finalisti non saranno in studio. A causa della pandemia in corso infatti, i naufraghi dovrebbero trascorrere alcuni giorni in isolamento. Ecco perché il verdetto finale che eleggerà il vincitore della quindicesima edizione verrà per la prima volta ascoltato in Honduras.

Secondo quanto rivelato da Fanpage, le fidanzate di Ignazio Moser ed Andrea Cerioli sarebbero già partite alla volta dell’Honduras pronte a fare una sorpresa ai due concorrenti. Non sappiamo se anche per gli altri naufraghi ancora in gara sia prevista la visita di qualche parente o amico, ma ci sembra assai probabile. Oltre a Moser e Cerioli ci sono infatti ancora in gioco Awed, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti e Valentina Persia. In queste settimane sia Cecilia Rodriguez che Arianna Cirrincione hanno seguito da vicino il percorso dei propri fidanzati.

Entrambe sono state più volte ospiti in studio per sostenere a distanza i propri innamorati. Nella scorsa puntata per Ignazio, forse proprio per sostituire Cecilia in partenza per l’Honduras, c’era in studio l’amico storico Andrea Damante. Secondo alcuni l’ex tronista si sarebbe stizzito per il poco spazio ricevuto durante la puntata. C’è chi infatti ha notato una storia sospetta pubblicata dal deejay dopo la sua partecipazione. Intanto L’isola dei famosi tornerà sicuramente il prossimo anno su Canale 5, sempre con Ilary Blasi alla conduzione.

I vertici Mediaset stanno già pensando ad un restyling del format che permetta al reality di ottenere un successo anche maggiore rispetto a quello dell’edizione in corso.