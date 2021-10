1 I conduttori Mediaset che Milly vorrebbe a Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle è molto vicina e oggi, 14 ottobre 2021, è stata fatta la conferenza stampa per l’occasione. Presenti diversi membri del cast, il direttore Stefano Coletta e la presentatrice Milly Carlucci. Proprio quest’ultima, tra le vare cose, ha risposto a una domanda che riguarda i ballerini per una notte, come riporta anche il sito TVBlog.

La conduttrice, infatti, ha affermato che vorrebbe alcuni dei più noti volti Mediaset, ma è molto difficili a causa di varie clausole contrattuali e permessi per passare da una emittente all’alta. Queste le sue parole esatte su Barbara d’Urso, Gerry Scotti e Maria De Filippi:

Non posso dare nessuna certezza sui ballerini per una notte, la chiusura dei contratti è sempre una cosa incerta. Barbara l’ho invitata, perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto. Noi siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi, ma non lo so se sia possibile.

Ma non solo. Secondo alcuni rumor Alessia Marcuzzi sarebbe stata corteggiata da Ballando con le stelle per far parte del cast. Non ben chiaro se come concorrente fissa o ballerina per una notte. Fatto sta che Milly, in conferenza stampa, ha confermato questa voce: “Alessia Marcuzzi abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni. Ballerina per una notte? Vedremo, vale la risposta di prima“. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro, insomma.

A parlare, poi, anche alcuni partecipanti della nuova edizione, come per esempio Morgan, il quale ha affermato: “Io da giudice a concorrente? Non è incompatibile“. Ma anche Arisa: “Sono felice di sentir parlare Morgan, sono felice di averti ritrovato, amico mio. Sono felicissima di essere qui con tutti. Io ho fatto altre esperienze in ambito musicale, ma mi mancava un pochino l’essere io ad essere giudicata“.

