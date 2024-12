Intervistata da Vanity Fair, Milly Carlucci è tornata a parlare dei casi che hanno coinvolto Guillermo Mariotto e Angelo Madonia. La conduttrice ha detto cosa ne pensa e replicato così alle critiche di queste settimane.

La replica di Milly Carlucci

In questi giorni Milly Carlucci ha concesso un’intervista a Mario Manca su Vanity Fair. La conduttrice ha parlato parecchio di Ballando con le Stelle, specie dopo quanto accaduto con l’allontanamento di Angelo Madonia e l’uscita improvvisa e assenza di Guillermo Mariotto dal programma.

Sul web sono due argomenti che hanno fatto molto discutere. Il giornalista ha fatto notare che gli utenti hanno spesso parlato di due pesi e due misure riguardo all’accaduto. Ma cosa ne pensa Milly Carlucci? La presentatrice nel programma ha spiegato che si tratta di due situazioni differenti. Questo perché la situazione di Angelo Madonia nasce da una vicenda interna che ha a che fare con il relazionarsi ai concorrenti:

«Quello che chiediamo a un maestro è di prendersi in carico l’allievo in tutti i momenti possibili per creare insieme un team. Se questa missione viene messa in discussione, noi dobbiamo intervenire. Perché viene meno uno dei principi del programma e diventa un brutto precedente per quelli che stanno intorno. Il maestro di Ballando non è un computer. Ma un coach che plasma una persona, che la supporta mentalmente e che la fa sentire protetta. Soprattutto nel dietro le quinte. Purtroppo non siamo riusciti a risolvere il problema nel corso delle settimane».

Nell’intervista è stato chiesto a Milly Carlucci se lei e Angelo Madonia si sono o meno lasciati bene dopo quanto accaduto a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha confermato di sì, spiegando che gli ha offerto l’opportunità di concordare l’uscita e decidere come avrebbe voluto farla, dato che hanno un contratto.

Il giornalista ha quindi voluto sapere da Milly Carlucci cosa ci sia stato di diverso con Guillermo Mariotto ed è così che lei ha spiegato le varie motivazioni:

«Perché Guillermo, che sta attraversando un brutto momento di cui non mi sento di parlare, è una persona di famiglia a cui non puoi non tendere la mano nel momento in cui ha un problema. Gli amici si vedono soprattutto in circostanze come queste», ha concluso Milly Carlucci mettendo così fine alle polemiche.