Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello nemmeno durante le vacanze natalizie. La casa troppo sporca e in disordine ha portato Luca Calvani e Stefania Orlando a perdere le staffe: “È un porcile, imparate l’educazione, vi nomino”.

Casa sporca al Grande Fratello, è lite

Calma apparente nella Casa del Grande Fratello. Basta poco a far perdere le staffe agli inquilini e uno di questi motivi riguarda le pulizie. Continuano a esserci infatti delle liti e rimproveri. La neo arrivata Stefania Orlando (che bel conosce la Casa per aver già partecipato), in accordo con Eva Grimaldi, si è detta stufa della scarsa pulizia nelle varie stanze.

Così mentre si trovavano tutti a tavola, Stefania Orlando ha deciso di prendere la parola e parlare anche a nome della coinquilina (con la quale aveva avuto un diverbio). La conduttrice ha chiesto a tutti di collaborare nella cura degli spazi della Casa del Grande Fratello. Poco dopo anche Luca Calvani ha pensato di intervenire e anche lui si è detto stanco, rimarcando di non essere intenzionato a vivere in un porcile.

Come detto a esordire è stata Stefania Orlando, che rivolgendosi agli altri concorrenti del Grande Fratello ha detto: “Abbiamo notato che c’è una sorta di anarchia. Vedo sempre bicchieri, tazzine, cicche buttate dentro le piante. Stamattina mi sono alzata e non c’era neanche una tazza per bere un caffè”.

Successivamente ha ricordato che ci sarebbe da collaborare, perché se si fa una tisana, la tazza o il bicchiere utilizzato andrebbe lavato subito. Stefania Orlando ha spiegato di sentirsi in diritto di parlare di questa cosa perché è una questione di convivenza e si sente parte della Casa del Grande Fratello anche se arrivata da poco: “Delle regole, secondo me, servirebbero. Se uno non rispetta gli altri, io parto con la nomination. Non sto scherzando. E se parliamo del bagno apriamo un capitolo nuovo. Non ne ho parlato perché stiamo mangiando. Basterebbe la collaborazione”.

A seguirla e dare manforte a questo discorso anche Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che hanno concordato con la conduttrice del Grande Fratello. Ma a far sentire maggiormente la sua voce è stato Luca Calvani, che ha perso le staffe. Spesso ha detto di aver mantenuto il silenzio e mettersi lì a fare le cose:

“A me non piace abitare in un porcile. Anche quella cosa molto carina che avete fatto di tirarvi i mandarini, io stamattina ho dovuto togliere i mandarini da quel divano. Fare dei gruppi di lavoro? No, mi rifiuto di spiegare a gente di 30 anni l’educazione. La devono sapere o li nomino”.

Successivamente Luca Calvani, continuando a rivolgersi agli altri inquilini del Grande Fratello ha detto: “Qui ci sono persone a cui piace fare, come me, ma vorrei che ognuno nel proprio non si abbandonasse al pensiero che tanto ci sono io. Le persone che vogliono stare in un posto pulito non devono raccattare roba indegna”.

Avranno capito la lezione dopo questo battibecco i concorrenti del Grande Fratello?