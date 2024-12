Stando alle ultime voci di corridoio emerse, sembrerebbe che Carlo Conti vorrebbe Milly Carlucci come co-conduttrice in occasione del Festival di Sanremo 2025. La presentatrice, reduce dal successo di Ballando con le Stelle, potrebbe dunque tornare all’Ariston dopo 33 anni.

Milly Carlucci potrebbe arrivare a Sanremo 2025

Proseguono i preparativi per Sanremo 2025. Dopo l’annuncio dei Big in gara e dopo la rivelazione dei titoli delle canzoni che ascolteremo sul palco dell’Ariston, in queste settimane si stanno ultimando gli ultimi dettagli della kermesse. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, sta lavorando senza sosta affinché tutto si svolga nel migliore dei modi e di certo le aspettative non verranno deluse. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che ha già attirato l’attenzione del web.

Stando a quanto riferisce FanPage, sembrerebbe che Carlo Conti voglia Milly Carlucci come co-conduttrice di Sanremo 2025. Secondo quanto si legge, il conduttore starebbe lavorando per portare sul palco dell’Ariston la sua collega, reduce dal successo dell’ultima fortunatissima edizione di Ballando con le Stelle. Proprio la Carlucci, in una recente intervista rilasciata proprio a FanPage, ha parlato della possibilità di prendere parte al Festival e in merito ha dichiarato:

“Io adoro Carlo e ci vogliamo molto bene. Sarebbe bellissimo lavorare insieme, ma ad oggi non c’è nessun tipo di premessa perché questa cosa si realizzi […] Carlo non me ne ha parlato. Ci sentiamo anche via messaggio, se mi avesse voluto coinvolgere me ne avrebbe mandato almeno uno”.

Attualmente dunque secondo le indiscrezioni ci sarebbero ottime possibilità di vedere Milly Carlucci a Sanremo 2025. Si tratterebbe di un grande ritorno della conduttrice all’Ariston, che già nel lontano 1992 aveva presentato la kermesse al fianco di Pippo Baudo. Attualmente però le voci non hanno ancora trovato conferma e non resta che attendere per saperne di più in merito.