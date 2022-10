Milly Carlucci rende omaggio a Franco Gatti de I Ricchi e Poveri

L’omaggio di Milly Carlucci a Franco Gatti

Stasera su Rai 1 va in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle. L’appuntamento condotto da Milly Carlucci si è aperto con una coreografia piuttosto speciale, realizzata dai maestri del talent show. I professionisti per raggiungere il centro del palco hanno danzato sulle note di Sarà perché ti amo, pezzo storico della discografia de I Ricchi e Poveri. Il tutto per rendere omaggio a Franco Gatti.

Il componente della band, come ricordiamo, è recentemente scomparso nel corso di questa settimana. Una perdita che ha commosso tutti e portato Milly Carlucci a spendere due parole a riguardo. La conduttrice della trasmissione oltre a salutare l’affezionato pubblico pronto a seguire la gara, ha detto molto commossa:

“Questa sera abbiamo aperto la puntata con ‘Sarà perché ti amo’ de I Ricchi e poveri. Una canzone che li ha resi famosi. E c’è una persona che li ha resi famosi, Franco Gatti, che ci ha lasciato proprio in questi giorni”, ha precisato Milly Carlucci, per poi proseguire “ma che nel nostro ricordo come succede spesso con gli artisti rimane vivo con tutta la gioia dei pezzi musicali che ci hanno lasciato. Loro sono stati qui. Franco è stato qui come ballerino per una notte e anche a Il Cantante Mascherato. Dunque abbiamo avuto un pezzetto di percorso insieme. Il nostro amore per loro è grandissimo”.

Ha detto Milly Carlucci in questo commovente ricordo, che ha poi aggiunto: “Un bacio a I Ricchi e Poveri e un bacio a Franco”.

Con queste poche parole Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio, insieme a tutta la squadra di Ballando con le Stelle, a un artista straordinario come Franco Gatti.

