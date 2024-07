Continuano i lavori per la prossima edizione di Ballando con le stelle con Milly Carlucci che prova in tutti i modi ad avere nel cast nomi che vorrebbe con tutta se stessa. E se qualcuno ha ormai detto un no secco senza possibilità di ripensamenti, per altri si sta ancora lavorando. Tra i nomi? Barbara d’Urso e il figlio di Andrea Bocelli.

Barbara d’Urso ancora corteggiata da Milly Carlucci per Ballando con le stelle

Partirà a settembre (il 28 per l’esattezza), con quindi largo anticipo, la nuova edizione di Ballando con le stelle che avrà anche un paio di puntate in più rispetto agli scorsi anni. Se la giuria è praticamente tutta confermata (non ci dovrebbero essere sorprese), la grande curiosità è sul cast e quindi sui vip che saranno in gara.

Alcuni nomi sono già stati confermati o comunque ci sarebbero pochi dubbi sulla loro presenza. Stiamo parlando di Nina Zilli, Federica Pelegrini, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, Marina Morgan ed Enrica Bonaccorti. Poi ci sono i rumor delle ultime settimane ed ecco che spunta il nome di Sonia Bruganelli, quello dell’attore turco di Terra Amara Furkan Palali e addirittura il noto giornalista e scrittore statunitense Alan Friedman in trattativa.

Ma c’è una persona che Milly Carlucci vorrebbe con tutta se stessa a Ballando con le stelle e che sarebbe un vero e proprio colpo se riuscisse a portarla. Si tratta di Barbara d’Urso che pare essere corteggiatissima non solo dalla conduttrice dello show del sabato sera, ma anche da tutta la produzione. Il settimanale Oggi, infatti, rivela che ci sarebbero continuamente incontri e contatti per superare qualche ostacolo.

Ma non finisce qui, perché il magazine ha fatto anche un altro nome che Milly Carlucci vorrebbe sulla sua pista da ballo. Si tratta di un figlio d’arte già noto al pubblico e cioè Matteo Bocelli, figlio del famosissimo Andrea Bocelli. Il giovane, tra l’altro, è gà stato a Ballando con le stelle come ballerino per una notte.