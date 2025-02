Miriam Leone debutta per la prima volta al Festival di Sanremo come co-conduttrice e conquista tutto il pubblico

Questa sera ad arrivare al Festival di Sanremo 2025 in qualità di co-conduttrice è stata Miriam Leone. L’attrice ha immediatamente conquistato il pubblico, lasciando tutti a bocca aperta.

Debutto come co-conduttrice per Miriam Leone

Da pochi minuti è iniziata la terza puntata del Festival di Sanremo 2025 e anche stasera ne vedremo di belle. Stavolta al fianco di Carlo Conti in qualità di co-conduttrici ci sono tre grandi nomi del mondo dello spettacolo: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Nel corso della diretta ascolteremo le restanti 14 canzoni in gara e al termine della serata vedremo la nuova classifica generale e capiremo chi sono i cantanti favoriti dal pubblico.

In attesa di scoprirlo, poco fa a lasciare a bocca aperta tutto il Teatro Ariston e il pubblico da casa è stata proprio la Leone, che debutta per la prima volta al Festival della canzone italiana. Miriam ha anche ritrovato Carlo Conti che, come di certo in molti sapranno, da anni sono legati. Nel 2008 infatti il presentatore ha condotto l’edizione di Miss Italia vinta proprio dall’attrice.

Stasera dunque Miriam Leone e Conti si sono riabbracciati e il bellissimo momento ha emozionato tutti i telespettatori. A non passare inosservato è stato il meraviglioso outfit scelto dalla conduttrice, che ha stupito tutti.

miriam leone stupenda, le rosse hanno una marcia in più 🧡#sanremo2025 pic.twitter.com/EgawyR6uMD — virgi 🧚‍♀️ (@virgibex) February 13, 2025

In questi minuti intanto siamo entrati nel vivo della gara. Ma come ci stupiranno i Big? Non resta che attendere per scoprirlo.