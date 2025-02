È una delle attrici più apprezzate di maggior successo, che ha conquistato il pubblico italiano. Ecco chi è Miriam Leone tra età, vita privata e Instagram dove seguirla.

Chi è Miriam Leone

Nome e Cognome: Miriam Leone

Data di nascita: 14 aprile 1985

Luogo di nascita: Catania

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attrice, conduttrice ed ex modella

Marito: Miriam è sposata con Paolo Carullo

Figli: Miriam ha un figlio di nome Orlando

Tatuaggi: Miriam ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @mirimeo

Miriam Leone età, altezza e biografia

Nasce a Catania, in Sicilia, il 14 aprile 1985. Vive la sua infanzia a Acireale insieme al fratello Sergio e ai genitori, Ignazio Leone, insegnante di lettere, e Gabriella Leotta, impiegata presso il comune di Aci Catena. Frequenta il liceo classico “Gulli e Pennisi” ad Acireale e, al termine degli studi superiori, si iscrive alla facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Catania, non terminando però gli studi.

Vita privata

Quanti figli ha Miriam Leone e chi è il marito Paolo Carullo? Cosa fa il compagno? Dal 18 settembre 2021 l’attrice è sposata con Paolo Carullo. Lui è un musicista e manager.

La coppia si è sposata in forma privata presso la chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli.

Il 29 dicembre 2023 è diventata mamma di Orlando. A lui ha dato il cognome sia materno che paterno.

Dove seguire Miriam Leone: Instagram e social

Presente sui social, Miriam Leone è molto seguita in generale, da Instagram a Threads e non solo. Facendo una rapida ricerca sul web non sembra però essere presente su Twitter o Facebook. Con i suoi follower condivide tutto ciò che riguarda la sua carriera e la sua vita lontana dai riflettori, senza però invadere troppo il suo privato.

Carriera

La carriera di Miriam Leone è spiccata nel 2008 grazie alla vittoria di Miss Italia, dopo un ripescaggio. Da questo momento in poi ha avuto modo di far maturare il suo talento di attrice e diventare oggi a essere una delle più amate e apprezzate del panorama cinematografico italiano.

Ha lavorato e recitato in tantissimi film e serie televisive di successo e pluripremiati. È comparsa anche in diverse pubblicità e ha vinto diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera.

Quanto guadagna Miriam Leone? Ovviamente non non sappiamo quale sia il suo reale guadagno.

Miss Italia

La prima esperienza nel mondo dello spettacolo che ha permesso a Miriam Leone di brillare è certamente Miss Italia nel 2008. Aveva 23 anni quando dopo un ripescaggio è stata incoronata reginetta della competizione.

Nella medesima occasione è stata nominata anche Miss Cinema per poi ricevere la borsa di studio da Ann Strasberg dell’Actor Studios.

Film e programmi TV

Durante la sua carriera Miriam Leone è stata protagonista di numerosi film al cinema e in televisione e serie TV. Ecco tutti i dettagli:

Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso (2010), I soliti idioti – Il film (2011), Fratelli unici (2014), La scuola più bella del mondo (2014), Un paese quasi perfetto (2016), In guerra per amore (2016), Fai bei sogni (2016), Metti la nonna in freezer (2018), Il testimone invisibile (2018), A Cup of Coffee with Marilyn (2019) L’amore a domicilio (2019), Marilyn ha gli occhi neri (2021), Diabolik (2021), Corro da te (2022), War – La guerra desiderata (2022), Diabolik – Ginko all’attacco! (2022) e Diabolik – Chi sei? (2023).

Mentre invece in TV l’abbiamo vista nel dettaglio in: Il ritmo della vita (2010), Camera Café (2011), Big end – Un mondo alla fine (2011), Distretto di Polizia (2011-2012), Un passo dal cielo (2012), Il tredicesimo apostolo (2014), La dama velata (2015), 1992 (2015), Non uccidere (2015-2016; 2017-2019), I Medici (Medici: Masters of Florence) – (2016), 1993 – serie TV (2017), In arte Nino (2017), 1994 (2019), I leoni di Sicilia (2023) e Miss Fallaci (2025)

Tra i programmi a cui ha preso parte a cui ha preso parte Miriam Leone abbiamo oltre Miss Italia nel 2008. L’anno successivo Unomattina Estate, Mare latino, Aspettando Miss Italia e Mattina in famiglia (2009-2011).

Poi ancora segnaliamo anche: Ciak… si canta! (2010), Unomattina in famiglia (2011-2013), Nastro d’argento (2011), A&F – Ale e Franz Show (2011), Drugstore (2012), Wikitaly – Censimento Italia (2012), Movie Drugstore (2013), Le Iene (2016), Danza con me (2018, 2021) e Festival di Sanremo (2025)

Miriam è stata anche protagonista di alcuni videoclip musicali come Nei tuoi occhi di Francesca Michielin (2021), La profondità degli abissi di Manuel Agnelli (2021) e Se mi vuoi di Diodato (2022).

Miriam Leone a Sanremo 2025

Carlo Conti per la nuova edizione del Festival di Sanremo del 2025 ha scelto al suo fianco per la terza serata proprio l’attrice Miriam Leone. Lei si è detta molto onorata e felice per questo incarico.

