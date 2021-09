Il matrimonio segreto di Miriam Leone

Stando alle ultime indiscrezioni, Miriam Leone si dovrebbe sposare proprio in questi giorni con il fidanzato Paolo Carullo. La coppia sta insieme da ormai due anni, più o meno. Non si sa molto perché hanno sempre voluto mantenere la privacy, in particolare il compagno. Fatto sta che Giuseppe Candela, su Twitter, ha fatto sapere che le nozze dovrebbero venire celebrate molto presto. Ecco, infatti, ciò che ha scritto:

Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio “segreto” imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa. Dicono.

Niente di certo, quindi. Dobbiamo prendere, perciò, la notizia con le pinze. Se il rumor si dovesse rivelare vero il pubblico lo saprà, forse, solo dopo qualche giorno dalla celebrazione delle nozze. Molte celebrità, infatti, si sposano in segreto per poi mettere sui social le immagini del felice giorno a distanza di qualche tempo. Non ci resta, quindi, che controllare con regolarità il profilo Instagram di Miriam Leone. Ricordiamo, però, un’indiscrezione del genere era già stata diffusa l’anno scorso dal settimanale Chi:

Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve.

In quell’occasione, però, l’attrice aveva smentito nel giro di poco tempo: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!“. Questa volta, invece, pare non abbia ancora replicato. Rimaniamo in attesa di una sua eventuale dichiarazione. Noi vi aggiorneremo, come sempre, in caso di ulteriori notizie a riguardo. Continuate a seguirci per non perdervi altre news.

