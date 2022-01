1 Pago difende Miriana e fa un annuncio

Ieri sera molti momenti della puntata del GF Vip hanno visto come protagonista Miriana Trevisan. La showgirl ha ricevuto l’attacco di alcuni coinquilini, in particolar modo da Katia Ricciarelli, ma ha ricevuto aspre critiche anche da Giacomo Urtis e Soleil Sorge, arrivando a litigare con tutti e tre.

Nel corso della discussione con Katia e Soleil, entrambe hanno tirato in ballo il figlio che Miriana Trevisan ha avuto con Pago, facendo infuriare non solo la showgirl, ma anche il cantante. Sui social l’artista sardo non è rimasto a guardare e ha scritto uno sfogo durante la puntata, annunciando che saranno presi provvedimenti legali a riguardo e che vorrà parlare di questo con l’ex moglie per decidere il da farsi. Ma leggiamo le parole di Pago a riguardo:

“Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali, già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano più nel rispetto soprattutto di nostro figlio.

La storia Instagram di Pago

Questa dunque la forte presa di posizione da parte di Pago che, nella storia Instagram ha taggato anche Miriana, affinché il suo staff recepisse il messaggio. Cosa succederà ora? Noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione nel caso in cui le parti decidessero di intervenire per spiegarsi, quando sarà.

Come dicevamo, però, a scagliarsi contro Miriana Trevisan non solo Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis ieri in puntata, ma anche Soleil Sorge…