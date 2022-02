1 La crisi di Miriana Trevisan

Nell’ultima puntata in diretta andata in onda del Grande Fratello Vip abbiamo visto Miriana Trevisan riabbracciare Biagio D’Anelli, influencer con il quale ha iniziato una frequentazione all’interno della Casa. Tra i due c’è molto affetto e hanno passato la notte insieme nella Love Boat. In confessionale, poco tempo dopo, però la gieffina ha espresso tutti i suoi dubbi circa la relazione, come riporta anche il sito Biccy. Ha, infatti, paura di soffrire per amore:

Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è stato un sentimento. Un bene e oltre il bene il rispetto e tanto affetto. Questa cosa è bella, però mi sto spaventando. L’altra sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti. In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. Della serie “io scappo, che chi scappa prima vince”. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tendo a impaurirmi, non posso farci nulla è così sempre. Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti.

Tra le tante cose che confondono Miriana Trevisan anche una in particolare che le causa dolore. Come sappiamo la vippona non può avere figli a causa di un tumore all’utero. Ha vinto la battaglia, purtroppo con questa conseguenza. Fatto sta che Biagio, all’inizio del suo percorso al GF Vip, le aveva rivelato di volere dei figli. Questo il recente commento della showgirl:

Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura, non c’è verso.

