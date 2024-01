Mirko accusa Garibaldi di provarci con Perla ma lei è delusa dalle sue parole (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Esattamente come nella puntata precedente, Mirko Brunetti ha accusato Garibaldi di provarci con la sua ex Perla Vatiero. Lei poco dopo ha preso la parola e ha difeso il suo amico, dicendosi un po’ delusa dalle parole dell’ex.

L’accusa di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti è decisamente infastidito dal comportamento di Giuseppe Garibaldi. Per lui il bidello avrebbe dei modi di fare da gran giocatore e questa vicinanza nei confronti di Perla Vatiero (peraltro la sua ex) sarebbe studiata solo per fare dinamica.

In puntata Mirko Brunetti ha quindi ribadito il suo punto di vista al diretto interessato, per poi avere un confronto anche con Perla Vatiero: “Lei cerca affetto in Giuseppe, ma lui approfitta e ci vede malizia”. La gieffina ha preso le difese dell’amico Garibaldi, sostenendo come quest’ultimo sia rimasto male per il modo in cui è stato dipinto dall’ex compagno d’avventura.

Mirko Brunetti senza peli sulla lingua è sbottato: “Ne ha fatto una tragedia greca. Poi per lui è un gioco”. Per niente d’accordo Perla Vatiero che ha invece sostenuto come sia logorante stare un’intera giornata a letto lì dentro, senza alcun contatto con l’esterno. Sempre Mirko ha ricordato poi una frase che Garibaldi gli avrebbe detto, ovvero che se non ci fosse stato lui in Casa ci avrebbe provato con Perla: “E così è stato”, ha fatto sapere.

Vi prego Perla ha capito la gelosia LORO si conoscono così bene #perletti pic.twitter.com/VK8QlpgmRw — NAT🫶🏾🥰 (@babynat00) January 8, 2024

Se Alfonso Signorini ci ha visto un po’ di gelosia in Mirko Brunetti, quest’ultimo ha assicurato che non è così. “Avresti dovuto essere così anche in Casa”, mentre Giuseppe ha continuato a borbottare qualcosa. In risposta Mirko ha ricordato come tra le quattro mura del GF a quanto pare era importante solo il triangolo con Perla e Greta.

La delusione di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha ribadito che di questo con Mirko Brunetti in realtà ne avevano parlato già. “Il problema non è Perla, è libera di fare quello che vuole”, ha continuato il ragazzo.

Poco dopo ci sono stati altri interventi, fino a che Perla non ha fatto presente di essere rimasta un po’ delusa da queste esternazioni di Mirko Brunetti: “Personalmente ne avevamo parlato già di questo”.

Probabilmente nelle prossime puntate avranno modo di tornare a parlare di questo e chissà, magari, chiarire una volta per tutte l’accaduto.