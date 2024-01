Mirko prende le parti di Vittorio e asfalta ancora una volta Giuseppe (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Il comportamento di Giuseppe Garibaldi nei confronti di Perla Vatiero non sembra essere visto di buon occhio da Mirko Brunetti, il quale in puntata ieri sera ha riservato nuove critiche al bidello, prendendo le difese di Vittorio Menozzi. Quest’ultimo ampiamente criticato dalla Casa per alcuni modi di fare, ha trovato il supporto di Mirko.

Mirko Brunetti asfalta Giuseppe

Rivalità a distanza tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi al GF. La vicinanza del bidello nei confronti di Perla Vatiero non è stata vista di buon occhio da parte dell’ex gieffino. Lui ci vede malizia nel modo di fare di Giuseppe e non ha esitato a farglielo presente.

Lo scontro avvenuto tra Giuseppe Garibaldi e Mirko Brunetti è stato affrontato nuovamente ieri sera, quando Alfonso Signorini ha pensato bene di coinvolgere il ragazzo reatino dopo aver parlato della lettera che aveva fatto avere alla sua ex Perla. Se da una parte Garibaldi si sente legittimato del suo comportamento perché sarebbe stato Mirko a dirgli: “Prenditi cura di lei”, poco prima di uscire,

Mirko ha quel punto ha voluto fare chiarezza. Brunetti ha fatto sapere di aver mosso le accuse a Giuseppe in particolare per difendere il rapporto tra Beatrice e Vittorio.

Questo perché a detta sua nei video che mostrano Giuseppe vicino a una ragazza ci sono sempre canzoncine divertenti che farebbero passare un messaggio totalmente diverso. Ma lui non vede un comportamento diverso rispetto a quello che magari potrebbe avere Vittorio (che per tutta la sera ha ricevuto critiche dalla Casa per aver mancato di rispetto)

“Se stasera quello che ha fatto Vittorio nei confronti di Letizia l’avesse fatto Giuseppe, ed è successo, tutti quanti stavamo ridendo. Quello che ho detto lo sta logorando perché l’ho colpito nel centro”, ha sbottato Mirko.

Giuseppe Garibaldi in risposta a Mirko Brunetti ha risposto dicendo di non aver digerito le sue parole, di esserne deluso, in quanto non si aspettava certe accuse da parte sua: “Sai benissimo come sono sia qui che fuori da qui, non ho bisogno di creare amicizie per questo. La malizia non fa parte della mia persona”.

Faccia a faccia a distanza tra Mirko e Giuseppe: se da un lato c'è l'accusa di essere un giocatore, dall'altro si prova a smontare questa accusa. #GrandeFratello pic.twitter.com/ITp9De2OhN — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2024

A quel punto Mirko Brunetti ha fatto notare a Giuseppe Garibaldi che lo stesso fece con Samira: “E poi sappiamo com’è andata”. Di tutt’altro avviso Mirko che ha sostenuto come a lui piaccia poco l’incoerenza, dandogli poi del giocatore: “L’unica risposta che mi ha saputo dare ieri sera è che io sono geloso di essere qui, mentre lui è lì. Guarda per come sta andando ultimamente e per quello che vedo, stare qui è un premio”.

Insomma secondo Mirko Brunetti questo è un discorso che va al di là di Perla, la quale è intervenuta poco dopo in difesa dell’amico Giuseppe. Anche Greta si è detta d’accordo. Ma in tutto ciò l’ex gieffino non se l’è bevuta: “Lui lo fa per creare dinamica, sono d’accordo con Beatrice”. Così come Varrese, che ha sferrato qualche critica al ragazzo.

Mirko Brunetti fermo nella sua linea crede quindi alla poca buona fede di Giuseppe Garibaldi.