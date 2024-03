Gossip

Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2024

Grande Fratello

Dopo la finale del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati beccati insieme in hotel da alcuni fan

Subito dopo la finale del Grande Fratello, Perla Vatiero ha riabbracciato Mirko Brunetti e i due sono stati beccati in hotel insieme.

I fan seguono Perla Vatiero e Mirko Brunetti in hotel

Finalmente i Perletti sono di nuovo insieme! Dopo mesi di tormenti, indecisioni, lacrime e ripensamenti, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono ritrovati e adesso sono pronti a riprendere la loro vita insieme. I due si sono infatti giurati amore reciproco e dopo la finale del Grande Fratello si sono così riuniti. Sembrerebbe dunque che la saga che per quasi un anno ha tenuto il pubblico col fiato sospeso sia giunta al termine e che gli ex volti di Temptation Island siano pronti a voltare pagina. Tuttavia nelle ultime ore è già accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo la finale del Grande Fratello, Perla e Mirko hanno lasciato ovviamente lo studio insieme. Pare però che la Vatiero e Brunetti siano stati seguiti da alcuni fan, che li hanno così beccati in hotel, dove hanno trascorso la prima notte. Non è mancata ovviamente la gioia di tutti i follower, che non hanno mai smesso di credere nel ritorno di fiamma.

Nel mentre in queste ore Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno anche rilasciato la loro prima intervista di coppia. Nel corso della chiacchierata col settimanale Chi, i due hanno spiegato di volere privacy, dopo mesi passati al centro dell’attenzione mediatica. Gli ex gieffini hanno infatti tanto tempo da recuperare e numerosi sono i progetti che li attendono. Lo stesso Mirko ha anche parlato dell’eventualità del matrimonio, al punto da affermare: “Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa. Intanto vogliamo fare i fidanzati”.

Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo ai Perletti, che finalmente sono di nuovo insieme.