Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2024

Grande Fratello

Mirko Brunetti, poco dopo essere tornato nella casa del Grande Fratello come ospite, ha corretto una gaffe fatta da Perla Vatiero.

La correzione di Mirko Brunetti

Nella serata di ieri il conduttore del Grande Fratello ha voluto fare una sorpresa a Perla Vatiero annunciando che Mirko Brunetti rimarrà dentro la casa, nonostante l’eliminazione, per alcuni giorni. Un regalo di San Valentino che la gieffina ha molto apprezzato, anche se non le è andato giù un comportamento di Mirko: l’abbraccio dato a Beatrice. L’ex concorrente ha affermato parlando con l’attrice:

“Anche io sono felice di essere qui, veramente. Sono una persona che a scindere tantissime cose. Per te ho una grande stima, anche se ogni tanto le ca**ate le facciamo tutti. Togliti un po’ di responsabilità. In questi giorni sono qui anche per questo, davvero”.

Tuttavia Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati protagonisti anche di una clip molto divertente all’interno della quale il gieffino corregge una gaffe dell’ex fidanzata. Come possiamo vedere dal video qui sotto infatti notiamo che le viene detto:

“Comunque volevo dirti una cosa. Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto”.

Io crepo dalle risateeeee MI VERGOGNO PER LEIIIII AHAHHHAHHHAH MIRKO LE ELENCHERÀ TUTTE LE FIGURE DI MERDA #grandefratello pic.twitter.com/jKRzU816JE — ®️⭕️💲🚺 (@rosy131090) February 15, 2024

Ovviamente gliel’ha detto con molta delicatezza, ma le ha voluto far notare l’errore per cercare di aiutarla nel non commetterlo più. La sezione dei commenti si divide come sempre: da una parte ci sono coloro che attaccano Perla perché l’accusano di non sapere parlare italiano.

Dall’altra, invece, gli utenti apprezzano il gesto di Mirko Brunetti e affermano che quella della Vatiero sia stata solo una svista. Nel frattempo queste persone sognano che tra i due sbocci di nuovo l’amore, ma per scoprire se accadrà dovremo attendere ancora diverso tempo. Voi che cosa sperate? Fatecelo sapere con un commento e noi vi terremo aggiornati con tutte le news del caso.