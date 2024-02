Letizia e Anita difendono Greta dalle accuse di Simona e Beatrice, ma loro dicono le stesse alle sue spalle

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nonostante abbiano difeso Greta Rossetti dalle accuse di Simona Tagli e Beatrice Luzzi sul suo essere troppo seduttrice, spunta un video in cui Anita Olivieri e Letizia Petris hanno fatto delle insinuazioni molto simili alla ragazza e rimproverata per i suoi atteggiamenti verso alcuni uomini della Casa.

Le parole di Anita e Letizia su Greta Rossetti

Durante la puntata del Grande Fratello ieri sera si è tornati sull’eliminazione di Vittorio Menozzi dalla Casa, di cui Beatrice Luzzi è stata accusata di essere la principale responsabile. Ma non solo, perché a finire nel calderone è stata anche Greta Rossetti. Secondo Simona Tagli e Beatrice Luzzi, e questo sembra pensarlo anche Stefano, l’ex tentatrice avrebbe sferrato la seduzione per avvicinarsi a Vittorio e di fare lo stesso anche con Sergio D’Ottavi e il neo arrivato Alessio Falsone.

Accusata di essere troppo seduttrice (da Beatrice Luzzi) e di perdersi “tra un letto e un altro e non si decide” (questo l’ha detto Simona Tagli), Greta Rossetti sembra esserci rimasta male. Persino Anita Olivieri e Letizia Petris, così come Perla Vatiero sono intervenute in difesa della ragazza. Qualcuno fa notare però che in realtà anche le ragazze menzionate avrebbero fatto un discorso molto simile alle spalle di Greta.

“Greta mi sembra me quattro mesi fa”, ha detto Letizia Petris. Giuseppe Garibaldi ha raccontato poi che anche Perla Vatiero avrebbe avuto parecchio da rimproverare alla Rossetti. La fotografa è ancora intervenuta:

“Per cosa? Per tutto. È stata in piscina un’ora a parlare con Sergio. Poi è stata in magazzino abbracciata a Vittorio e dopo mentre Sergio la aspettava in piscina e l’ha salutato dandogli la buonanotte, è tornata da Sergio a parlare per altre tre ore. Mentre faceva la crostata stava mano nella mano con Alessio”, ha detto a proposito di Greta Rossetti.

Anita Olivieri con una battuta ha detto allora: “Ma si è capito chi vuole dei due?”, mentre Letizia Petris ha risposto: “No…”.

Questo video dei giorni scorsi fatto alle spalle di Greta Rossetti è diventato virale sui social proprio durante il confronto con Simona Tagli e Beatrice Luzzi. Peraltro sempre in puntata Letizia Petris ha votato l’attrice per la nomination di questa settimana, perché non ha apprezzato il comportamento verso Greta. E il web dopo l’accaduto si è diviso. Che succederà ora?