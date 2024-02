Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ieri sera Mirko Brunetti ha fatto il suo ritorno al Grande Fratello per qualche giorno e dopo aver salutato gli altri inquilini è andato ad abbracciare Beatrice Luzzi.

Mirko Brunetti consola Beatrice Luzzi

Nella puntata andata in onda ieri sera abbiamo potuto vedere il ritorno di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello. Ha fatto una sorpresa di San Valentino a Perla Vatiero per poi annunciare che la sua permanenza sarà fissa per alcuni giorni. La notizia ha fatto piacere alla concorrente ma anche a tutti i loro fan, che sognano un ritorno di fiamma nel breve periodo.

Non sappiamo se ciò accadrà e dovremo attendere per scoprirlo. Fatto sta che Mirko è legato a diverse persone dentro la casa e una di queste è Beatrice Luzzi. Infatti il gieffino ha fatto sciogliere il cuore di milioni di telespettatori non appena è andato da lei ad abbracciarla. Dopo una serata pesante l’attrice si era messa in disparte in giardino e Mirko è andato a consolarla.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi attenti di Rosy Chin e dopo che la chef se n’è andata Mirko Brunetti ha esclamato:

“Anche io sono felice di essere qui, veramente. Sono una persona che a scindere tantissime cose. Per te ho una grande stima, anche se ogni tanto le ca**ate le facciamo tutti. Togliti un po’ di responsabilità. In questi giorni sono qui anche per questo, davvero”.

Mirko grazie, mi hai fatto già piangere. Mi hai scaldato il cuore e so che l'hai scaldato anche a Bea.

Grazie davvero ❤️‍🩹#grandefratello pic.twitter.com/QZxRrb2fEG — Nicole🍀 (@nichi_vibes) February 15, 2024

Un momento molto bello e apprezzato dai fan di Beatrice Luzzi. Bisognerà vedere come la prenderà Perla Vatiero, che con l’attrice non ha mai avuto un buon rapporto. Pare che ci sia rimasta male e ne ha parlato proprio con Rosy.

Quanto sta rosicando Perla nel vedere Mirko cercare costantemente Bea per non lasciarla sola? #grandefratello pic.twitter.com/YKuQGkxvLq — nora 🌹 | ⊃∪∩⪽ era | (@itsnorab) February 15, 2024

Che ci siano altri scontri in vista a causa del rapporto tra Brunetti e la Luzzi? Staremo a vedere che cosa accadrà nel corso di questi giorni. Non sappiamo per quanto rimarrà Mirko in casa, ma si ipotizza fino alla prossima puntata.