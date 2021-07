1 Lo sfogo di Miryea Stabile

Una delle naufraghe più amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata senza dubbio Miryea Stabile. Con i suoi modi di fare e con la sua simpatia, l’ex Pupa ha nuovamente conquistato il cuore del pubblico, diventando in breve uno dei volti più seguiti del web. In queste ore tuttavia Miryea è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Sui social infatti la Stabile ha raccontato di aver subito una sorta di molestia da parte di un fan, che l’ha fermata per strada per chiederle una foto. Nonostante l’ex naufraga sia sempre più che disponibile con i suoi seguaci (al punto che li invita a fermarla per strada), Miryea ha vissuto un momento non piacevole. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Today:

“Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento. Mi conoscete un pochino e lo sapete. Quindi, anche per i più timidi, non abbiate timore, perché fa solo piacere. E fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un “come stai'” o un saluto. Nessun problema. Quando la cosa comincia a diventare ‘facciamo una foto insieme?’ + ‘vieni a farla con i miei amici?’, e fin qui tutto ok, + ‘stai con noi a far serata?’ + sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà + abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre…assolutamente no”.

E ancora Miryea Stabile a seguito della molestia subita da parte di un fan aggiunge:

“Mi sono sentita molestata e offesa da estranei. E tutto questo per una semplice foto. Le mie conclusioni: 1) continuo a fare le foto. 2) seleziono se è il caso oppure no (anche se è difficile prevedere le azioni che farà una persona). 3) sto capendo chi è davvero famoso perché non si fa avvicinare da chiunque e nel contempo vanno a perderci tutte quelle persone che vogliono davvero una foto/dedica. Togliendo quanto accaduto, ogni volta che da Milano torno a Brescia mi sento sempre accolta nel migliore dei modi”.

