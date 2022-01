Ex Miss America si è suicidata a 30 anni lasciando un post su Instagram

La morte dell’ex Miss America Cheslie Kryst

Una tragica notizia è arrivata direttamente dagli Stati Uniti ed è stata riportata da Huffingtonpost.it. Il sito ha riferito, infatti, che l’ex Miss America Cheslie Kryst (aveva vinto il titolo nel 2019) si è suicidata alla sola età di 30 anni.

Il fatto è successo domenica mattina quando Cheslie si è lanciata dai piani alti dell’edificio in cui abitava a New York, sulla 42ma strada. Lei viveva al nono piano di un palazzo di ben 60 piani ed era da sola, secondo quello che riportano i media americani, quando si è lanciata nel vuoto. L’ultima volta era stata vista al ventinovesimo piano.

Nel suo appartamento la polizia ha trovato un biglietto in cui l’ex Miss America ha scritto di lasciare tutti i suoi averi alla madre. Ma non c’era spiegato il motivo del suo gesto estremo. Inoltre poche ore prima della sua morte Cheslie aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram: una sua foto accompagnata da una didascalia che col senno di poi fa davvero pensare. Aveva infatti scritto: “Possa questo giorno portarvi riposo e pace”.

Cheslie Kryst era laureata in legge e aveva conseguito un master presso la Wake Forest University. Prima di partecipare ai concorsi di bellezza, lavorava come avvocatessa nel North Carolina. Come detto, nel 2019 aveva vinto Miss America e l’anno successivo era diventata conduttrice televisiva.

