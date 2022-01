1 Il karaoke di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Da qualche giorno si parla di un potenziale ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sarà davvero così? Non è dato saperlo al momento. Fatto sta che i due sono stati visti insieme in aeroporto di Milano dopo un viaggio di lei in Uruguay per una piccola vacanza insieme all’amica Patrizia Griffini. La persona che l’ha aspettata appena scesa dall’aereo è stata proprio l’ex compagno. Si tratta solo di un gesto fatto in amicizia o c’è qualcosa di più?

I due si sono anche visti nel corso delle feste natalizie, ma non solo. Il settimanale Oggi, inoltre, ha rivelato: “Sono le due del mattino e Belén e Stefano escono da casa di lui col cane, il labrador Choco… Ed eccoli di nuovo insieme, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo. Belen⁠ Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti, come dimostrano queste foto, in una gelida sera d’inverno nella casa milanese di lui⁠“. In queste ultime ore, invece, sono stati filmati durante un karaoke.

Il tutto si è svolto durante la festa di compleanno dell’amica Patrizia Griffini. QUI potete vedere il filmato completo pubblicato da Whoopsie su Instagram. Nella descrizione leggiamo:

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo. Eccoli, ieri sera, al Caveau di Tradizioni, a Milano, in occasione del compleanno della loro amica Patrizia Griffini. I due, con la spensieratezza che li contraddistingue, si cimentano in un duetto… senza mai distogliere lo sguardo l’uno dall’altra. “Tu vuo’ fa’ l’americano”, canta la coppia che, chissà, coppia potrebbe essere tornata per davvero dopo la separazione della showgirl argentina dal padre della piccola Luna Marí, Antonino Spinalbese. Che sia amore o una semplice amicizia, sono molti i fan che per lungo tempo hanno sperato di rivederli insieme e che, forse, vorrebbero che quell’amore abbia davvero fatto “un giro immenso” per poi riscoppiare nel cuore dei due.

