Lui ha 24 anni, viene dalla provincia di Brescia, una laurea triennale in nutrizione e la passione per i viaggi, i libri, il cinema. Lei ha 18 anni, viene dalla provincia di Prato, studia al liceo scientifico-sportivo, ha la passione per la moda, i motori e la recitazione e sogna di diventare una giornalista. Matteo Dall’Osto e Matilde Felice sono i trionfatori della grande notte della Bellezza andata in scena venerdì 30 agosto in piazza Salotto a Pescara, in occasione delle finali nazionali di Mister Italia 2024 e Miss Grand Prix 2024.

Condotta con grande maestria da Beppe Convertini, la serata ha visto sfilare sul palco i 40 bellissimi finalisti e le bellissime finaliste dei concorsi organizzati da patron Claudio Marastoni che anche quest’anno hanno celebrato il proprio epilogo in terra abruzzese con le prefinali a Giulianova e la finalissima a Pescara, rappresentata sul palco dal sindaco Carlo Masci.

Madrina di giuria una spumeggiante Stefania Orlando, che ha incoronato i vincitori insieme ai trionfatori dell’edizione 2023, il milanese Pierluigi Mastropasqua e la riminese Azul Prandini.

Assegnate anche le altre fasce nazionali.

In campo maschile tornano a casa da Pescara con la fascia il 28enne ravennate Luca Visani (L’uomo ideale d’Italia), il 30enne vicentino Daniel Carraro (Mister Talento), il 21enne cosentino Davide Mandarino (Un bello per il Cinema), il 21enne milanese Cristian Piccoli (Mister Italia Fitness), il 31enne napoletano Francesco De Simone (Il Volto più bello d’Italia), il 24enne siracusano Anacleto Ternullo (Il Modello d’Italia) e il 28enne grossetano Jacopo Sabinos (Mister Italia on the web).

In campo femminile fasce per la 21enne bresciana Jessica Grigolato (Miss Grand Prix Calcio), la 16enne teramana Eleonora Gioia (Miss Grand Prix Cinema), la vicentina Nicole Reato (Miss Grand Prix Auto), la 18enne fermana Gloria Ficiarà (Miss Grand Prix Moto) e la 18enne Juceline Silà (Miss Grand Prix Fitness).