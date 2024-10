Non è uno scherzo! Oggi alla metro di Milano Tananai cantava Tango in napoletano

Che sorpresa per i passeggeri della metro di Milano quest’oggI! I fortunati hanno beccato Tananai mentre cantava Tango in napoletano. Ecco il video del momento che è diventato virale.

Tananai canta Tango in napoletano

Se vi siete imbattuti in questo articolo, no, non si tratta di una fake news o di uno scherzo. Come avete potuto leggere dal titolo Tananai quest’oggi si è mescolato tra la folla di Milano e si è introdotto nella metro. Motivo? Presentare il suo nuovo disco “CalmoCobra”. Nel farlo, come vediamo, si è anche divertito a cantare un suo pezzo molto amato, “Tango”.

Nel riproporre la canzone che gli è valsa la consacrazione ufficiale al secondo Festival di Sanremo della sua carriera, Tananai ha voluto metterci un pizzico di originalità. Il cantante infatti si è cimentato con il napoletano e ha cantato “Tango” così, tra i presenti incuriositi.

Tananai nella metro di Milano che canta Tango in napoletano… non te lo puoi inventare pic.twitter.com/HVQwIzxnTE — Tananai is back 📂 (@dailytananai) October 16, 2024

Ma non solo! Perché Tananai ha anche spoilerato il suo prossimo progetto lavorativo “CalmoCobra” (in uscita venerdì), come mostrato in questo altro video qui a seguire. Divertito si è presentato come un’artista emergente e ha così dato sfogo alla sua arte, intrattenendo così i presenti, increduli di ritrovarlo lì.

A sorpresa ha cantato “PUNK LOVE STORIA” di fronte ad alcuni fortunati passanti.

Una maniera certamente insolita, ma sicuramente molto originale e Tananai ha lanciato il suo asso nella manica con questa simpatica trovata.

Come abbiamo già anticipato sia il cantante attraverso una diretta, ma anche i presenti, hanno ripreso Tananai mentre cantava. L’artista in pochi secondi è diventato virale sui social e i suoi video sono cliccatissimi dai fan o semplici curiosi dalla divertente pensata da parte del cantautore.

Se per l’uscita di “Abissale” era rimasto fermo immobile per ben 8 ore in via Dante a Milano e l’anno scorso ha cantato “Tango” con un’artista di strada a Roma, ora ne è arrivato il momento di “Calmocobra”, in uscita venerdì con una promozione piuttosto originale.