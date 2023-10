Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Ottobre 2023

È morto Mister Pella Pazzo

In queste ore il web è stato colpito da una notizia molto triste, soprattutto per tutti coloro che passano il loro tempo su TikTok. Il tiktoker Mister Pella Pazzo, all’anagrafe Lorenzo Della Femine, ha guadagnato notorietà sul social grazie ai suoi contenuti un po’ provocatori. Tuttavia stasera è giunta notizia della sua morte a soli 40 anni.

Come riporta anche il sito Napoli Like di recente era stato ricoverato in ospedale e il suo stato di salute aveva preoccupato tutti i suoi follower. Dopo momenti interminabili di silenzio è arrivata la comunicazione da parte della moglie:

“Buongiorno a tutti. Lorenzo al momento non sta molto bene. Manda un bacio a tutti. Tra domani e dopodomani risponderà a tutti”.

Lorenzo, meglio conosciuto come Mister Pella Pazzo, si è spento presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra a causa di un malore improvviso. Pare che il motivo del decesso sia stato un arresto cardiocircolatorio. La notizia, nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo, non è ancora stata resa ufficiale dalla famiglia. Tuttavia FanPage avrebbe avuto la conferma da alcune fonti qualificate.

Qualche giorno fa era stato ricoverato per un malore ed era stato proprio lui a spiegare in alcuni video che l’ospedalizzazione era stata resa necessaria in seguito all’assunzione di alcuni farmaci assunti nell’ultimo periodo. Il tiktoker aveva appena scoperto di soffrire di labirintite.

Anche noi di Novella 2000 ci stringiamo intorno alla moglie e ai tre figli che Lorenzo si lascia alle spalle.