Con un lungo messaggio in cui si comprende tutto il suo stato d’animo, Kekko dei Modà ha annunciato di lasciare la band. Il frontman del gruppo ha spiegato di aver bisogno di tempo per capire anche se potrà continuare la sua attività o meno. Ecco cosa ha scritto.

Il messaggio di Kekko dei Modà dove annuncia aver bisogno di una pausa

In più occasioni Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha parlato dei suoi problemi di salute dovuti alla depressione. Non ne ha mai fatto un mistero e le persone lo hanno sempre sostenuto in questa sua lotta quotidiana. E la depressione non è facile da mandare via, a volte non ti abbandona mai, si affievolisce al massimo.

Kekko ha sempre lottato con la depressione e l’ha portata anche nelle sue canzoni, come quando con la band partecipò per l’ultima volta al Festival di Sanremo. E oggi il cantante è tornato più o meno a parlarne, anche se non ha pronunciato quella parole. Ma ha fatto capire che non sta passando un periodo facile.

“Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo Sansiro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita. Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo”.

Inizia così un lungo post apparso sul profilo Instagram ufficiale dei Modà. Ad accompagnarlo c’è una foto in bianco e nero del concerto allo stadio San Siro di Milano 10 anni fa appunto. Ma il discorso continua con un messaggio chiaro da parte di Kekko: “…Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire… Vi amo K”.

Quello di Kekko non è un addio, ma come detto una pausa, il dire di aver bisogno ancora di tempo per capire se poter continuare con questo lavoro o no. Noi intanto mandiamo un grande abbraccio a Kekko condividendo l’importanza di pensare prima di tutto alla propria salute.