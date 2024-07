A chi lo accusa di essere raccomandato per i suoi nuovi progetti in Rai, Stefano De Martino ha una risposta eccellente

Accuse di raccomandazione a Stefano De Martino per i nuovi progetti lavorativi in Rai. Il conduttore, nonché ex ballerino di Amici, ha risposto a tono a queste critiche usando parole impeccabili. Ecco cosa ha detto.

La replica di Stefano De Martino a chi lo accusa di essere raccomandato

Ieri c’è stata la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025 e quindi sono arrivate le conferme ufficiali di programmi e conduttori (alcuni erano praticamente già stati annunciati). Tra le tante novità troviamo il salto di livello di Stefano De Martino a cui è stata affidata la conduzione di Affari Tuoi.

Il noto conduttore, quindi, ha passato ufficialmente il test e prenderà il posto dell’amatissimo Amadeus sbarcato sul NOVE. Un compito sicuramente non semplice, ma lui ha tutte le carte in regola per fare bene. Tra l’altro nel suo contratto ci sarebbe anche un’opzione per Sanremo. In pratica, come spiegato dall’ad Roberto Sergio, se dovesse convincere nella conduzione ed essere amato tanto dal pubblico, potrebbe approdare al Festival dopo i due anni affidati a Carlo Conti.

Con questo salto di qualità, però, sono purtroppo arrivate voci poco carine nei confronti di Stefano De Martino. Il conduttore è infatti stato accusato di essere raccomandato. Così ai microfoni di Adnkronos De Martino ci ha tenuto a rispondere a queste malelingue. Ha infatti detto: “Onestamente io non conosco nessuno in politica. Sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Quindi non so questa spinta da dove pensano che sia arrivata. La vera spinta è che un programma come ‘Stasera tutto è possibile’, piccolo, su Rai2, ha fatto dei numeri via via sempre più grandi. La mia vera raccomandazione è il pubblico, che spero mi segua anche in questa nuova avventura”.

Poi c’è stato anche un breve commento sulla posisbilità in futuro di presentare, appunto, il Festival di Sanremo. “Pensiamo prima alle cose che dobbiamo fare a settembre, ma a chi non piacerebbe condurre Sanremo. Intanto io per Carlo ci sono sempre, in ogni caso”, ha dichiarato. Gira da tempo, infatti, l’ipotesi che possa essere chiamato come co-coduttore per una delle serate della kermesse.