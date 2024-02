Scoop al GF! Monia ha un nuovo amore ed è il fratello di una concorrente: la rivelazione di Rebecca Staffelli

NEWS

Debora Parigi | 15 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nella puntata di stasera del Grande Fratello è arrivato un vero e proprio scoop da parte di Rebecca Staffelli che riguarda un’ex concorrente del reality. Stiamo parlando di Monia La Ferrera che è stata pizzicata in compagnia di un uomo per le strade di Monza. E questo uomo è il fratello di un’altra concorrente del GF.

Monia La Ferrera fa coppia con il fratello di Greta Rossetti

Questa sera al Grande Fratello è stato reso noto un gossip amoroso che è un vero e proprio scoop. A rivelarlo è stata Rebecca Staffelli poco prima del verdetto del pubblico e delle nomination. Stiamo parlando di un’ex concorrente del reality e del fratello di un’attuale inquilina.

Tutto è partito da una storia Instagram dell’addetta social del GF in cui aveva scritto appunto che per un’ex concorrente era stato un San Valentino molto speciale. In puntata ha quindi detto che alcuni suoi amici di Monza le hanno rivelato di aver visto questa ex concorrente passeggiare mano nella mano con un uomo per le strade della città. Rispondendo alla domanda di Signorini, Rebecca ha detto che il suo nome iniziava con la lettera M.

E così è venuto fuori che era Monia La Ferrera che non si è nascosta e ha confermato tutto. Il conduttore è rimasto scioccato, convinto che ci fosse ancora qualcosa tra lei e Massimiliano Varrese. Ma Monia ha specificato che aveva chiuso con Varrese prima di uscire. Ma chi è l’uomo misterioso che ha rubato il cuore de La Ferrera?

Rebecca Staffelli ha chiesto il permesso di rivelarlo, che le è stato concesso poiché non è un mistero, ormai è tutto alla luce del sole. E così il nuovo fidanzato di Monia è Joseph Rossetti. Sì questo cognome lo conoscere bene. Infatti è il fratello di Greta Rossetti.

… scoop di Rebecca! Si parla di Monia… e non solo! #GrandeFratello pic.twitter.com/sfszNBN8S6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Monia La Ferrera ha spiegato che si sono conosciuti proprio grazie al Grande Fratello, cioè dietro le quinte del programma. Quindi il reality ha fatto davvero da Cupido per questo incontro.