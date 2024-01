Tra Monia e Varrese è finita ancor prima di iniziare! Lei chiude: “Io e te non possiamo avere una relazione”

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2024

La frequentazione tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese, che già hanno avuto una relazione in passato, si è chiusa ancor prima di iniziare. Lei tronca con l’attore: “Io e te non possiamo avere una relazione”. Il faccia a faccia.

Monia chiude con Varrese

La scorsa settimana al Grande Fratello si è parlato di un avvicinamento tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. I due in passato hanno avuto una relazione e un in Casa si sono ritrovati. Durante la puntata di lunedì 8 gennaio abbiamo visto il bacio che si sono scambiati in confessionale. Con il trascorrere dei giorni la gieffina si è sentita però un po’ pressata e per questo motivo ha espresso la sua volontà di chiudere e mettere un punto a questa conoscenza.

E mentre Varrese si è confidato con alcuni suoi compagni della situazione che si è creata con Monia La Ferrera, quest’ultima sia con Greta che con Rosy ha messo un punto a una ipotetica storia d’amore. La concorrente ha capito che l’attore vorrebbe una maggiore presenza da parte sua: “Dice anche di aver capito e di volere avere pazienza, ma non lo dimostra e si comporta in modo diverso”. Stufa dei suoi comportamenti Monia si è detta convinta che Massimiliano vorrebbe un altro tipo di avvicinamento e non la vedrebbe affatto come un’amica.

Intenzionata a non voler cambiare la sua natura e di averlo fatto per troppe volte, Monia La Ferrera ha mantenuto una linea ben precisa verso Massimiliano Varrese. Per lei è stato un azzardo dargli delle dimostrazioni, tanto da pentirsene:

“Così non fa che allontanarmi, accusandomi di non stargli vicino. Sono stanca, te lo giuro, troppo. Io vado lì e chiudo adesso, basta, io voglio chiudere. Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare queste cose. Queste cose mi fanno sentire inadeguata”.

QUANTE ALTRE DONNE DOVRA RIDURRE COSI PRIMA CHE VENGANO PRESI PROVVEDIMENTI? #GrandeFratello #varresefuori pic.twitter.com/V9SG0LcTxj — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) January 14, 2024

A questo punto Monia La Ferrera ha deciso di affrontare Massimiliano Varrese. Secondo lei una relazione non implica che debbano stare tutta la giornata vicini e ha detto chiaramente di voler chiudere con lui: “Non me lo merito, non mi merito un uomo come te, ok? La giro così almeno ne esci bene. Io e te non possiamo stare insieme e non possiamo avere una relazione”. Monia ha poi concluso sostenendo di avere un modo differente di vedere le cose rispetto a lui e non gradire certi comportamenti.

Varrese dalla sua è rimasto basito dalle parole della sua ex. Avrebbe voluto sapere i motivi che la spingono ad allontanarsi: “Chiudi? Sono spiazzato, io sono veramente sconvolto. Ci siamo giocati una bella chance di conoscenza“.

Questa sera con la nuova puntata del Grande Fratello ne sapremo di più e capiremo se tra Monia e Varrese ci sarà ancora una possibilità.