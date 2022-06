Mooney: sulla pista del Moto GP del Mugello nasce la prepagata VR46

La carta prepagata VR46

Nasce sulla pista del Gran Premio d’Italia al Mugello la carta prepagata “VR46”, frutto della partnership globale tra Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, e VR46 Racing Team, la squadra di Valentino Rossi impegnata nel Campionato del Mondo di Motociclismo nelle classi MotoGP e Moto2.

Le due realtà hanno dato vita al Mooney VR46 Racing Team, che gareggia quest’anno sulle piste di tutto il mondo. E da oggi presentano uno strumento di pagamento, tecnicamente all’avanguardia e ricco di servizi e di opportunità su misura per i cittadini, per tutti gli appassionati di motociclismo e per la vasta community VR46.

La carta prepagata è emessa in collaborazione con Intesa Sanpaolo, aderisce al circuito VISA. È attivabile e gestibile tramite l’App Mooney. Può essere ricaricata in tempo reale negli oltre 45 mila tabacchi, bar ed edicole della rete Mooney. Si può utilizzare per acquisti online e nei negozi fisici, anche tramite smartphone grazie a Google Pay. Consente di inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano e prelevare presso gli ATM in Italia e all’estero.

Tutti i vantaggi e come acquistarla

La carta “VR46” offre inoltre ai titolari sconti e vantaggi esclusivi, partnership con importanti brand e la partecipazione a eventi o concorsi riservati.

Inclusi nel canone annuo sono l’innovativo servizio “HelpMulte24”, una consulenza automatica sulla possibilità di ricorrere a multe per infrazioni stradali, nonché l’assistenza per gli imprevisti in viaggio, aiuto in caso di infortunio e protezione su acquisti e prelievi effettuati con la tua carta.

La prepagata è acquistabile nei punti vendita abilitati oppure online, direttamente dall’App Mooney.

“La partnership tra Mooney e VR46 ha tra i suoi obiettivi quello di fidelizzare e ampliare la grande community che ruota intorno a Valentino Rossi e al suo fantastico team. Questa carta, tecnicamente all’avanguardia e ricca di servizi e di benefit, è uno strumento ideale non solo di pagamento ma anche di comunicazione“, ha affermato Emilio Petrone, Amministratore Delegato Mooney.

“La prepagata ‘VR46’ è l’espressione più moderna dell’impegno di Mooney verso l’innovazione e la digitalizzazione dei pagamenti, rivolta ad accompagnare i cittadini verso una società sempre più cashless”.

Alessio Salucci, Team Director di Mooney VR46 Racing Team, ha dichiarato: “È davvero importante per noi poter rinforzare ulteriormente la partnership globale con Mooney offrendo alla grande community del VR46 Racing Team nuovi vantaggi e possibilità in tanti campi diversificati e al di fuori del mondo delle due ruote”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.