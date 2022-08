Morgan ancora una volta contro Amadeus e non risparmia critiche a Bugo

1 Il duro commento di Morgan su Amadeus

In occasione dell’uscita il 1° agosto del singolo Battiato (mi spezza il cuore), il quotidiano Il Corriere della Sera ha parlato con Morgan. Il tema affrontato è stato principalmente Battiato, appunto, e il grande legame del cantautore nei confronti di questo grande artista venuto a mancare qualche anno fa. Ma ad un certo punto sono stati affrontati anche altri argomenti.

Parlando di come i discografici, secondo lui, siano oggi molto distanti dall’essenza della musica, ha lanciato una frecciatina ad Amadeus. Pensa, infatti, che anche lui sia lontano dalla musica. E da qui lo ha accusato di aver avuto poco rispetto nei suoi confronti. Ma non solo, ha dato un parere davvero forte nei confronti del noto conduttore. Ecco cosa ha detto:

«Mi aveva voluto nel suo programma Ama Sanremo , dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo. Poi ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei discografici. Ho accettato di cantare con Bugo per combattere un sistema negativo dall’interno. Detto questo, ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del Festival, Amadeus non lo ha eppure lo fa da quattro anni: neppure a Baudo era successo, e dire che lui sa suonare il piano, scrive canzoni…».

Ma non finisce qui perché, citando appunto Bugo, Morgan ha criticato il collega ed ormai ex amico. Ecco le sue dure parole…