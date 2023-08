NEWS

31 Agosto 2023

Il destino di Morgan a X Factor

Negli ultimi giorni a finire al centro di una lunga polemica è stato Morgan. Come ormai quasi tutti sappiamo, il cantante è stato tra gli ospiti del concerto evento in onore di Franco Battiato. Tuttavia, una volta salito sul palco, l’artista è stato protagonista di un episodio spiacevole. Marco Castoldi ha infatti sbottato contro alcune persone del pubblico, che hanno fatto notare come fino a quel momento non fosse stata eseguita alcuna canzone del cantautore siciliano. A quel punto Castoldi ha pronunciato una serie di frasi indicibili, che hanno scatenato l’indignazione generale.

Le sue parole hanno così fatto in breve il giro del web e poco dopo Marco è stato costretto a intervenire sui social, per fare le sue scuse pubbliche per quanto accaduto. L’artista ha così affermato: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace. Non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le me scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri. È all’essere umano che si deve rispetto e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile. Una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”.

Nel mentre in molti sui social, dopo quanto accaduto, hanno espressamente chiesto a gran voce che Morgan venisse allontanato da X Factor, dove quest’anno coprirà il ruolo di giudice. Fino a questo momento tuttavia Sky non si è pronunciata sulla questione, ma in queste ore sembrerebbe essere arrivata la risposta definitiva sul destino di Castoldi all’interno del talent show. Stando a quanto rivela TvBlog infatti, pare che Marco non lascerà X Factor e che dunque la sua presenza sia confermata.

La nuova edizione del programma nel mentre debutterà il prossimo 14 settembre, e come sempre non mancheranno le emozioni.