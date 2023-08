NEWS

Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

Le offese di Morgan al pubblico

Ieri sera, in provincia di Trapani, si è tenuto un concerto in onore di Franco Battiato. Un fuori programma, tuttavia, ha fatto fermare lo show. Che cosa è successo? A un certo punto il pubblico presente ha iniziato a rumoreggiare perché nel corso della serata non era ancora stata suonata nessuna canzone dell’artista. Ecco che Morgan ha iniziato a contrattaccare lanciando offese verso gli spettatori:

“Siete venuti a rompere i co**ioni a me, che vi ho dato una cosa? La società è una me**rda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in culo! Fr**io di me**a”.

Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, poi, Morgan ha continuato a chiedere rispetto verso di lui. Ha anche affermato che non sarebbe andato avanti e che “l’indignazione ce l’ho io perché siete voi al mondo“. Parole molto forti che hanno suscitato rabbia nel pubblico, il quale ha iniziato anche a fischiarlo. Probabilmente, come sei sente anche in sottofondo, alcuni se ne sono voluti andare mentre il cantante proseguiva parlando con un uomo tra la folla:

“Guarda come ride, fai vedere la tua faccia da schiaffi. Sei tra Aldo Grasso e uno che ha la faccia da schiaffi. Perché ridi? Ti fa ridere, vero? Ti senti migliore? Trovi ridicola la scena? Tu, mischiato tra i tanti, senti che è ridicolo quello che stai vedendo vero?

Voi che mi diciate smettila, siete i direttori artistici? Siete il pubblico, voi. Ma che è? Siete dei bifolchi. Avete pagato ma non sapete chi sono. Non sapete chi sono. Andate a casa vostra. Rispettate quello che state vedendo”.

Morgan offende il pubblico a Selinunte, dopo la richiesta dei spettatori di interpretare alcuni brani di Franco Battiato (a cui la serata era dedicata) 😶 pic.twitter.com/E8DoiSXVF2 — Trash Italiano (@trash_italiano) August 27, 2023

Al momento Morgan non ha ancora commentato l’accaduto. Noi vi terremo informati non appena lo farà e vi aggiorneremo sulle sue dichiarazioni. Nel mentre, intanto, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.