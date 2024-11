In queste ore Amadeus ha annunciato di aver chiuso i rapporti con Morgan a seguito di quanto accaduto a Sanremo 2020. Il cantante tuttavia non ci sta e replica dando la sua versione dei fatti.

La replica di Morgan

A tornare al centro dell’attenzione in queste ore è stato Morgan. Amadeus, nel corso di un’intervista, ha infatti fatto sapere di aver chiuso definitivamente i rapporti con il cantautore a seguito di quanto accaduto sul palco di Sanremo 2020. Ma non solo. Il conduttore ha fatto anche sapere che, dopo aver rifiutato alcuni suoi brani per l’edizione successiva, l’artista gli avrebbe fatto “una guerra spietata”. Adesso però a rompere il silenzio con un lungo editoriale su Mowmag è stato proprio Marco Castoldi, che ha deciso di replicare ad Amadeus per dare la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto. Iniziando con uno sfogo, il cantante dichiara:

“No, carissimo amico Amadeus. Ti ricordi male. Se vuoi raccontare come sono andate le cose con me, non devi fare confusione. Perché poi la gente non ci capisce più niente e non è corretto nei confronti del pubblico che, invece, vuole sapere la verità”.

A quel punto Morgan inizia a raccontare ciò che sarebbe accaduto e lanciando una frecciata ad Amadeus afferma: “La ricostruzione degli eventi che hai fatto è totalmente sbagliata, perché tu mi hai chiamato a fare il giurato per le selezioni dei giovani dopo il Sanremo con Bugo e non prima. Il mio colpo di scena nel Sanremo 2020 all’una di notte è stato il picco di ascolti della storia del Festival e anche della tua carriera e ti ha procurato una quantità di benefici incalcolabile”.

Ma non è finita qui. Castoldi infatti rivela che sarebbe stato proprio Amadeus a spingerlo a proporre dei brani per Sanremo 2021, volendolo, a sua detta, a tutti i costi in gara.

Il caso Sanremo 2021

Dopo aver inviato ben quattro pezzi al conduttore, Morgan spiega che a quel punto Amadeus dopo aver ascoltato i brani sarebbe sparito e non gli avrebbe dato alcun feedback. Solo al momento dell’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2021 dunque Marco avrebbe scoperto di non essere rientrato nel cast.

Ma non solo. Morgan afferma anche che il gesto di Amadeus di volerlo come giudice per Sanremo Giovani 2020 sarebbe stato in realtà un “contentino”. Per di più Castoldi, che aveva scoperto della presenza di Bugo nel cast del Festival, conclude affermando:

“Quello che ho pensato è stato: questa persona non è un mio amico, questo è poco ma sicuro. Poi, quando ho visto che addirittura aveva preso Bugo, mi sono messo a ridere perché sembrava veramente una barzelletta”.