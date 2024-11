Durante un’intervista, Amadeus ha fatto sapere di aver chiuso definitivamente con Morgan a seguito di quanto accaduto a Sanremo 2020. Ecco cosa ha raccontato il presentatore.

Le parole di Amadeus su Morgan

Senza dubbio in molti ricordano cosa accadde sul palco di Sanremo 2020, il primo condotto da Amadeus, tra Morgan e Bugo. I due artisti, che avevano deciso di gareggiare insieme, poco prima di salire sul palco furono protagonisti di alcune discussioni e così in diretta Marco Castoldi decise di cambiare a sorpresa il testo della canzone, facendo un duro attacco al suo collega, che abbandonò la kermesse. A quel punto i cantanti furono squalificati dal Festival e per giorni i due si diedero battaglia, finendo al centro di una lunga polemica.

In queste ore così, a distanza di quasi 5 anni da quel momento, Amadeus è tornato a parlare di quanto accaduto. Nel corso di una lunga intervista per il settimanale Chi il conduttore ha anche rivelato perché ha definitivamente chiuso i rapporti con Morgan e in merito ha affermato:

“L’ho voluto come giudice il primo anno a ‘Ama Sanremo’ contro la volontà di tutti. E lui fu bravissimo, disponibile, generoso. Poi venne in gara con Bugo, accadde quello che sappiamo. L’anno seguente Bugo mi presentò una canzone che mi piaceva e lo presi. Morgan, invece, mi mandò quattro brani, dicendomi di sceglierne uno, ma dopo averli ascoltati gli dissi che purtroppo nessuno di questi era adatto a quello che avevo in mente”.

E ancora Amadeus, rivelando cosa sarebbe accaduto in seguito, ha spiegato: “Da quel momento mi ha fatto una guerra spietata. Non puoi essere amico se chiedi una cosa e diventare nemico se non la ottieni. A me dispiace perché continuo a pensare che abbia grandissime capacità. Ma con me ha chiuso, è chiaro che ci sono rimasto male”.