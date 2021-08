Dei ladri sono entrati nella casa di Massimo Ciavarro a Roma per svaligiarla. Ecco come sarebbero andate le cose

Ladri in casa di Massimo Ciavarro

Per fortuna Massimo Ciavarro non era in casa in quel momento perché si trovava fuori per le vacanze estive. Come riporta anche il sito Fanpage.it, Il Messaggero ha ricostruito le dinamiche dell’accaduto. In pratica, l’assenza degli altri condomini potrebbe aver facilitato il lavoro ai malviventi, i quali avrebbero potuto disattivare il sistema d’allarme indisturbati. Ad oggi non sappiamo cosa abbiano rubato e a quanto ammonti il danno economico che ha subito l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Secondo le indiscrezioni, però, si parla di una cassaforte forzata, la quale conteneva beni preziosi.

Questo ciò che si legge ancora sul sito:

Sembra che i ladri, professionisti esperti, abbiano forzato una porta finestra, probabilmente dopo aver compiuto in precedenza un sopralluogo. Se l’allarme principale non è suonato, ce ne sarebbe stato un altro collegato all’abitazione del domestico, che alle 4.20 di notte si è recato sul posto e ha chiamato immediatamente la polizia. È intervenuta una pattuglia del commissariato Ponte Milvio, che ha preso contatto con Ciavarro e sta ora compiendo le opportune indagini.

Per adesso non si sa molto altro. Rimaniamo in attesa di notizie ed eventuali dichiarazioni da parte di Massimo Ciavarro. Questa estate non è la prima volta che dei vip vengono presi di mira da dei criminali. A giugno, infatti, anche i genitori di Alessandro Matri hanno subito un furto e il calciatore aveva così commentato:

Caro ladro che oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce ne è una che per te avrà sicuramente un valore relativamente economico. Ma per me ha un valore affettivo ed è la maglietta del Milan del mio esordio in Serie A. So che a scrivertelo qui non risolvo niente, ma sia mai che ti venga recapitato questo messaggio e ti venga la magnifica idea di farmela riavere. Tanto ormai l’indirizzo lo conosci!

Non appena ne sapremo di più vi informeremo. Continuate a seguirci per tante altre news.

