Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte dell'attore Paolo Calissano. I dettagli sulla sua prematura scomparsa

La morte di Paolo Calissano

Oggi dobbiamo dire addio a un volto noto del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Paolo Calissano. L’attore è, infatti, stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Roma. All’interno dell’appartamento, inoltre, come riportano diversi siti come per esempio l’ANSA, sarebbero stati trovati degli psicofarmaci. Per scoprire le cause del decesso, però, bisognerà attendere i risultati dell’autopsia disposta dal medico legale.

Nato a Genova il 18 febbraio 1967, figlio dell’ex ufficiale dell’areonatica militare Vittorio e di Mercedes Galeotti de’ Teasti dei conti di Mantova, studia all’Università di Boston economia e recitazione. Tornato in Italia, poi, prende parte a diversi programmi televisivi, come per esempio Giochi senza frontiere e Divieto d’entrata. La sua carriera nelle fiction ha inizio nel 1995 quando lo vediamo recitare per la prima volta ne La dottoressa Giò accanto a Barbara d’Urso.

Paolo Calissano, inoltre, deve la sua fama anche alla miniserie Per amore, alla soap opera Vivere e alla serie TV Vento di ponente. Nel 2004 partecipa a L’Isola dei Famosi. A causa di un infortunio, però, al ginocchio si trova costretto ad abbandonare la gara. La sua ultima apparizione in televisione risale al 2018 in Non dirlo al mio capo 2. Al cinema, invece, pare lo ritroveremo per l’ultima volta nel film Non tutto è perduto.

Non ci rimane, adesso, che attendere i dettagli per quanto riguarda l’autopsia. Solo in questo modo, infatti, ci si potrà accertare delle cause effettive del decesso di Paolo Calissano. Ciò che sappiamo è che da giorni non aveva contatti con amici o parenti. A chiamare le Forze dell’Ordine ci ha pensato la fidanzata, preoccupata perché in tutta la giornata non era riuscita a contattare il compagno. Noi di Novella2000.it porgiamo le nostre condoglianze e ci stringiamo intorno a tutti coloro che amavano l’attore.

