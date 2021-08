Motoscafi Riva: le storiche imbarcazioni a Santa Margherita Ligure

Una sfilata di tradizione ed eccellenza

Il raduno di motoscafi Riva d’epoca svoltosi a metà luglio ha riportato a Santa Margherita Ligure l’atmosfera delle vacanze del jet set internazionale anni ‘50, che videro Marina Doria, Re Hussein di Giordani e a tanto “bel mondo” scegliere la deliziosa cittadina ligure per i corsi di sci nautico proposti dal Grand Hotel Miramare (antesignano per l’epoca), ma anche per il fascino di un territorio ineguagliabile.

Il 3° Tributo a Carlo Riva di Santa Margherita Ligure, raduno organizzato dall’associazione Riva Society Tigullio, club di armatori ed appassionati recentemente costituitosi nella cittadina del Tigullio – e primo sul mare in Italia – ha qui portato 22 scafi Riva d’epoca e i relativi armatori e ospiti.

Previsto per loro un programma di escursioni affascinanti, tra Portofino e Rapallo. Soste in preziosi ristorantini e serate esclusive in alcune delle location più belle della zona.

La maggior parte dei modelli presenti erano scafi in legno, ma anche vetroresina del primo periodo, dai nomi storici ed affascinanti: Ariston e Super Ariston, Rudy Super, Florida e Super Florida, Sportfisherman25, Saint Tropez, Junior, Aquarama (la Ferrari del mare), Bahiamar, Aquariva super, 51 Turborosso, 42 Caribe…

Palmarès della “signora più anziana” a un Riva Florida costruito nel 1958.

Modelli sempre più rari, pezzi da collezione, esemplari esclusivi che rappresentano perio- di storici della produzione dei Cantieri Riva.

Molto simpaticamente e con successo di pubblico, gli armatori si sono anche cimentati in una sfilata “in maschera” sul tema “Riva in the Movie”. Al pubblico in banchina, a Santa Margherita e a Rapallo, hanno proposto i loro splendidi scafi con equipaggi abbigliati in stile 007 o B.B. St Tropezienne.

Il pubblico dei Riva

Un momento davvero simpatico, che si è alternato a incontri pubblici a carattere culturale, per parlare dei modelli Riva d’epoca, della dolcevita anni ’50 nel Tigullio e della scuola internazionale di sci nautico, con preannuncio di significativi gemellaggi, quello del Civico Museo del Mare di Santa Margherita Ligure e del Museo della Barca Lariana sul Lago di Como e quello dell’associazione Riva Society Tigullio con il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, per comuni valori di preservazione, conservazione e valorizzazione storica dei rispettivi settori.

Tra gli ospiti presenti agli eventi Maria Pia Riva, figlia di Carlo Riva, l’assessore Regionale Ligure Ilaria Cavo (che è stata anche madrina di battesimo dell’associazione organizzatrice), la direttrice del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Mariella Mengozzi, il conte Ferdinando Zanoletti, presidente del Museo della Barca Lariana, il Sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, rappresentanti comunali per i Comuni di Rapallo e Portofino, Riccardo Sassoli, curatore dell’Archivio Storico Riva. C’era poi la nota gallerista Roberta Tagliavini di Robertaebasta Milano e London Galleries, il cui figlio e direttore, Mattia Martinelli, è Socio fondativo e vicepresidente del Riva Society Tigullio di Santa Margherita Ligure.

Gli altri Soci fondativi, tutti presenti per l’occasione, sono Luigi Spaggiari, attuale presidente, Marisa Galli, Paolo Barabino, Gabriele e Marina Morosini, Andrea Fustinoni.

Ecco chi ha favorito l’evento

L’iniziativa ha avuto grande sostegno da diverse realtà istituzionali del territorio, in primis il Comune di Santa Margherita Ligure, che l’ha fortemente sostenuta anche finanziariamente, orchestrando un’azione sinergica di supporto tra più operatori di categoria, unitamente al Gruppo Albergatori dell’area, grandi promotori dell’evento.

Patrocini del Comune di Santa Margherita Ligure, Regione Liguria, Comune di Portofino, Riva Historical Society. Patrocinio e sostegno dal Comune di Rapallo.

Importante il supporto degli sponsor. Lycam Yacht Broker/Nautica Casarola Group, exclusive dealer Riva a Santa Margherita Ligure, che ha donato preziosi logo items per la manifestazione. La storica azienda vitivinicola La Scolca, che si occupata dei drink delle occasioni conviviali. Queen Land Concessionaria Jaguar e Land Rover, che ha esposto un recentissimo modello. SAF Servizi Assicurativi e Finanziari gruppo Aviva, molto attivo nell’assicurativo nautico.

Davvero graditi gli omaggi Trussardi Parfums (profumerie Sbraccia) e costumi El Braguett, nonché il dono di un weekend e cena, gentilmente offerto dall’Excelsior Palace Hotel di Rapallo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.