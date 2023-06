Chi è Mr Marra? Età, altezza, biografia e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 9 Giugno 2023

Scelto come co-conduttore di Fedez della puntata 121 di Muschio Selvaggio, conosciamo meglio insieme chi è Mr Marra (o Mister Marra). Scopriamo tutto a proposito dello youtuber: dall’età all’altezza per passare alla biografia e vita privata e dove seguirlo su Instagram, YouTube e social vari.

Chi è Mr Marra

Nome e Cognome: Davide Marra

Nome d’arte: Mr. Marra (o Mr Casanova)

Data di nascita: 18 ottobre 1991

Luogo di nascita: Roma

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: youtuber, podcaster, preparatore atletico e cantante

Fidanzata: Alessia Mucci (nota anche come Alex Mucci)

Tatuaggi: Mr Marra ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @mr.marra

Mr Marra età, altezza e biografia

Iniziamo con la biografia su Mr Marra. Chi è Mister Marra? Quanti anni ha e quanto è alto? Partiamo per ordine.

All’anagrafe Davide Marra, questo il suo nome di battesimo, è uno youtuber molto conosciuto. Di professione però è anche podcaster, preparatore atletico e cantante.

Mister Marra è nato a Roma il 18 ottobre 1991 e la sua età è di 31 anni. L’altezza di Davide non la conosciamo ufficialmente, così come non sappiamo il suo peso effettivo.

La vita privata di Mister Marra

Ma sulla vita privata di Mr Marra cosa sappiamo? È sposato o ha una fidanzata? Informazioni ne abbiamo poche, ma sappiamo che la sua compagna è Alessia Mucci (nota anche Alex Mucci).

Lei è classe 1988 e nel 2021 Alessia e Davide sono diventati genitori di Asia. Di mestiere fa l’influencer e i suoi contenuti Instagram sono seguiti da milioni di utenti. È laureata in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino. Ama la musica e ha firmato nel 2019 un contrato per l’etichetta di Jack la Furia, pubblicando due singoli.

Sempre riguardo alla vita privata di Mr Marra sappiamo che il suo regista preferito è Federico Fellini e che ha iniziato a guardare film a 12 anni. Mentre ha studiato cinema da autodidatta a 16. Pare abbia una passione estetica per i piedi e in passato la sua baby sitter è stata Virginia Raggi.

Dove seguire Mr Marra: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Mr Marra sui social network? Ovviamente sì. Il podcaster ha una pagina Facebook, ma è molto più popolare su Instagram e YouTube.

Su Instagram conta oltre 142.000 follower e spesso mette in mostra il suo fisico. A colpire di Mister Marra sono anche i suoi occhi però.

In ogni caso sulle sue pagine ufficiali è possibile conoscere tutti i suoi progetti lavorativi.

Carriera

Passiamo alla carriera di Mr Marra. Non tutti sanno ma la maggiore popolarità è giunta grazie a Il Cerbero Podcast. Parliamo del 2018, quando il canale ha fatto il boom su Twitch.

Nel corso della carriera ha portato avanti diversi progetti, come la musica. Nel 2020 per esempio ha pubblicato il singolo C’è dolore. Mentre insieme a Blue Valentine è arrivato addirittura a oltre 100 mila stream su Spotify.

In un’intervista con Webboh ha anche raccontato della sua esperienza nel mondo del porno: “Ho un canale Youtube e uno su Porn hub. Per me essere visto mentre faccio sesso è identico ad essere visto mentre mangio”.

Cerbero podcast

Come abbiamo detto poco prima, Mr Marra ha ottenuto maggiore popolarità grazie a un progetto molto seguito: Cerbero podcast. Da qui è esploso definitivamente il suo personaggio.

Ma non è l’unica cosa che ha fatto, perché lo abbiamo visto anche a Muschio Selvaggio.

Mister Marra a Muschio Selvaggio

A Muschio Selvaggio accanto a Fedez è comparso un nuovo co-conduttore. Parliamo proprio di Mr. Marra, nome d’arte di Davide Marra, che ha fatto il suo debutto nella puntata 121.

Il tutto a seguito della lite avvenuta tra Luis Sal e Fedez per l’appunto, che ha allontanato definitivamente i due. A seguito di alcune puntate in solitaria, il rapper ha voluto coinvolgere Mister Marra.