Muffin all’acqua di rose e fragole con farina del Molino Grassi

Una ricetta dolce che sa già d’estate grazie alla farina “miracolo” del Molino Grassi. Ecco cosa vi servirà e come prepararla!

Ingredienti:

Per i Muffin

3 uova

250 g di ricotta di mucca

230 g di Farina “Miracolo”

200 g di zucchero di canna

100 g di burro

16 g di lievito per dolci

un pizzico di sale

un cucchiaio di acqua di rose

300 g di fragole

Per il naspro bianco

un bianco d’uovo

100 g di zucchero

succo di un limone piccolo

Procedimento

Fondiamo il burro e lasciamolo intiepidire. Laviamo e tagliamo a piccoli pezzi le fragole e lasciamo da parte in una ciotola. Accendi il forno per farlo preriscaldare alla temperatura di 180°. Sbattere le uova in una ciotola e poi unire la ricotta e amalgamare bene il tutto fino a far diventare liscio il composto. In un’altra ciotola mettere la farina, lo zucchero, il lievito e il pizzico di sale.

Mescolare bene e poi aggiungere il composto di uova e ricotta agli ingredienti secchi continuando a mescolare finché non saranno andati via tutti i grumi di farina. Terminare aggiungendo l’acqua di rose e il burro fuso tiepido. Continuare a mescolare per far assorbire gli ingredienti liquidi e solo alla fine aggiungere le fragole a pezzetti.

Dividire il composto all’interno dei nostri pirottini o negli appositi stampi per muffin. Mettere in forno e cuocere per 15 minuti. Nel frattempo preparare il Naspro. Montare a neve l’albume e, quando sarà quasi gonfio, iniziare a versare lo zucchero a più riprese. Continuando a montare, aggiungete il succo del limone e terminate lo zucchero. Il composto dovrà risultare lucido e avere una consistenza molto densa. Una volta tolti i muffin dal forno e fatti freddare, cospargetele con il Naspro bianco e decorarate con i semi di papavero e qualche pezzettino di fragola fresca.

Novella 2000 © riproduzione riservata.