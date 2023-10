Mughini non è nemmeno arrivato e ha già violato il regolamento

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Mughini viola il regolamento

Giampiero Mughini ieri è entrato nella Casa del Grande Fratello insieme a Jill Cooper e Mirko Brunetti. Il giornalista ha portato entusiasmo tra i concorrenti, curiosi di poterlo conoscere meglio. Subito ha preso confidenza con i ragazzi e ha iniziato a memorizzare i loro nomi, prima di prendere posto nei divanetti per la puntata.

Proprio da questo momento in poi Mughini ha iniziato a scambiare quattro chiacchiere con i coinquilini del GF e si è lasciato sfuggire delle informazioni da fuori. Come noto, infatti, il regolamento prevede che chi fa l’ingresso nel programma non vada a rivelare ai concorrenti cosa accade tra le quattro mura del loft di Cinecittà.

Eppure è successo l’esatto contrario! Mughini infatti si è ritrovato a chiacchierare con Giuseppe Garibaldi di calcio. Chi segue il giornalista e l’ha visto in TV è a conoscenza della sua fede calcistica. Giampiero non ha mai nascosto la sua passione per questo sport e per la Juventus e nel bidello ha trovato un alleato.

Questo perché giorni fa in cucina Garibaldi chiacchierava con Rosy Chin, che ha iniziato a canticchiare uno dei cori interisti. Dalla sua Giuseppe ha detto non solo di tenere alla squadra della sua terra, ma anche di essere juventino. E quale occasione migliore se non parlare di questo proprio con Mughini? Così il ragazzo ha cercato di estrapolare qualche news utile e Giampiero ha fatto un grosso spoiler sull’avvio della Juventus in campionato. Ma non solo, perché ha svelato anche l’attuale posizione il classifica della Vecchia Signora e risposto a domande su altri club. Ecco le sue parole….

Mughini manco è entrato da dieci minuti che ha già infranto il regolamento spoilerando roba da fuori #grandefratello pic.twitter.com/JaWJP1ams4 — (@aspide9347) October 16, 2023

Le telecamere hanno ripreso il momento e non è escluso che per questo Mughini possa essere stato “sgridato” dagli autori o che ciò possa avvenire durante la prossima puntata del Grande Fratello. In ogni caso Giampiero avrà modo di ambientarsi, anche con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura!

Insomma se ci sono appassionati di pallone nella Casa, lo spoiler di Mughini potrebbe essere dietro l’angolo!