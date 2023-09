NEWS

Andrea Sanna | 5 Settembre 2023

Pomeriggio 5

I riti scaramantici di Myrta Merlino

C’era grande attesa per il debutto di Myrta Merlino su Canale 5 con la nuova edizione di Pomeriggio 5. Un po’ scaramantica (da “napoletana verace” come ci ha tenuto lei stessa a precisare in più occasioni) la conduttrice ha portato con sé un amuleto che assorbe la negatività, ricevuto in dono dal suo agente Lucio Presta.

Tra le storie di Instagram prima di andare in scena, Myrta Merlino ha voluto scherzarci un po’ su: “La pietra di sale c’è”, si legge. Come spiegato a TV Sorrisi e Canzoni fa delle precise azioni. Una su tutte quella di tenere una tazza sul tavolo. Quest’ultima deve contenere una bevanda che la tiri su durante la diretta. Altra cosa che indossa, e che vediamo anche nello screen, è un orologio a cui è particolarmente legata: “Indosso sempre l’orologio di Marco (Tardelli ndr), mi porta fortuna”.

La storia Instagram di Myrta Merlino

Sempre a Sorrisi prima del suo esordio a Mediaset, Myrta Merlino ha parlato proprio di questo, confidando di avere diverse manie. La presentatrice del programma pomeridiano ha ammesso di avere dei cornetti rossi un po’ ovunque, li porta con sé anche in studio.

Come dicevamo poi il suo agente Lucio Presta le ha regalato una pietra che assorbe la negatività. Anche di questa ne tiene dei pezzi sia in casa, ma anche in redazione. Tra le altre cose Myrta Merlino al settimanale ha rivelato: “Se vedo un gatto nero posso stare ferma due giorni, sotto una scala non passo mai. Se cade dell’olio è un dramma!”.

Pensando proprio a questo Myrta Merlino ha ricordato come a casa di sua nonna, a Napoli, fosse tutto “una scaramanzia”. Insomma così come tanti suoi colleghi anche la conduttrice di Pomeriggio 5 ha delle curiose “manie” prima di andare in onda.