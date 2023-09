NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Settembre 2023

Il nuovo studio del Grande Fratello

Mancano solo 6 giorni alla partenza ufficiale del Grande Fratello, e tutto è pronto per la prima diretta della nuova edizione. Come sappiamo quest’anno numerose saranno le novità, a partire del cast di concorrenti. Per la prima volta nella storia del programma infatti troveremo non solo Vip, noti al grande pubblico, ma anche personaggi Nip, ovvero persone totalmente estranee al mondo dello spettacolo. Poche ore fa sono così stati annunciati i primi 6 concorrenti, e senza dubbio ne vedremo di belle. Nel mentre è stato confermato il doppio appuntamento settimanale per il lunedì e il venerdì. Come se non bastasse si è anche mormorato che, a differenza di quanto comunicato in precedenza, anche quest’anno il reality potrebbe subire un allungamento.

I fan nel mentre attendono con ansia la partenza della nuova edizione, e di certo le aspettative non verranno deluse. In queste ore i canali ufficiali del programma hanno mostrato le prime immagini del nuovo studio, da dove Alfonso Signorini condurrà la trasmissione.

Come qualcuno saprà, quest’anno le dirette del Grande Fratello non si terranno nelle storica location di Cinecittà, ma bensì presso gli studi Voxson di via di Tor Cervara. Per la prima volta dunque lo studio sarà distante dalla casa. La scenografia tuttavia, secondo quanto è emerso, dovrebbe rimanere la stessa. Come sappiamo infatti già lo scorso anno, in occasione del GF Vip 7, era stato creato uno studio del tutto nuovo. Non mancheranno naturalmente dei piccoli accorgimenti tecnici, tuttavia anche la grandezza dovrebbe rimanere la stessa.

Il pubblico nel mentre attende con trepidante attesa la prima puntata e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Non è escluso inoltre che nelle prossime ore possano arrivare nuove news in merito ai concorrenti. Chi sarà dunque a varcare la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.