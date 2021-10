Nadia Bengala in politica

Era il 1988 quando Nadia Bengala veniva eletta Miss Italia. Come in molti sapranno la showgirl è stata la prima reginetta nella storia del concorso a vincere grazie al televoto. Da allora sono passati diversi anni e solo qualche mese fa Nadia ha annunciato che sarebbe scesa in politica e che si sarebbe candidata al Comune di Roma con Virginia Raggi. Ma come si sono conosciute le due? A svelarlo è stata la Bengala stessa qualche settimana fa nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. Queste le dichiarazioni dell’ex Miss Italia:

“Ci siamo conosciute a una cena elettorale dove lei parlava e le persone potevano rivolgerle delle domande, ma io ero già una sua sostenitrice. Ci sono alcune cose del M5S che non mi piacciono, mentre non c’è nulla che non mi piaccia in lei”.

Poche ore fa si sono così svolte le elezioni e poco fa sono stati svelati i risultati. Tuttavia le cose per Nadia Bengala, come riporta Dagospia, non sono andate come previsto. L’ex Miss Italia infatti ha ottenuto soltanto 7 voti. Questo quanto si legge in merito:

“NADIA BENGALA NON HA CONVINTO NEMMENO I PARENTI: L’EX MISS ITALIA, CANDIDATA IN UNA LISTA CIVICA PRO-RAGGI, RACIMOLA SOLO 7 PREFERENZE”.

Nonostante le cose per Nadia Bengala non siano andate come sperato, senza dubbio l’ex Miss Italia può ritenersi soddisfatta del suo percorso. A lei dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.

