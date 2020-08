3 L’ex Isola dei Famosi Nancy Coppola mostra orgogliosa il prima e dopo del suo cambiamento con una foto sui social: “Ho perso 20 chili”.

Chiamare, si fa chiamare sempre Nancy. Eppure qualche cambiamento nel fisico di Nancy Coppola si nota proprio, come lei stessa ha orgogliosamente sottolineato su Instagram. La cantante partenopea, diventata famosa al grande pubblico per le sue apparizioni nel programma Il Boss delle Cerimonie e l’Isola dei Famosi, ha spiegato di aver perso almeno venti chili. “Mi sento rinata”, ha commentato mostrando il prima e il dopo in una foto che ha raccolto migliaia di mi piace.

Una soddisfazione bella grande, quella di Nancy Coppola, e anche un riscatto di fronte agli attacchi che aveva ricevuto nell’autunno 2019. “Posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata”, ha scritto infatti. Le critiche arrivarono quando l’interprete di Mi chiamo Nancy annunciò di volersi sottoporre ad un bendaggio gastrico.

L’intervento, ormai sempre più frequentemente praticato da chi desideri risolvere i problemi di obesità, consiste nel restringimento chirurgico dello stomaco. In questo modo è più facile sentirsi sazi, e di conseguenza anche dimagrire.

“Ce l’ho fatta!”, ha continuato Nancy Coppola nella didascalia del doppio scatto che la ritraeva prima e dopo l’operazione, “Meno 20 kg! Grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno”.