1 In un’intervista Veronica Satti ha confidato che in futuro le piacerebbe rimettersi in gioco con l’Isola dei Famosi. Le sue parole

Protagonista indiscussa del Grande Fratello 15, Veronica Satti non ha mai smesso di far parlare di sé. Messe da parte le scorie del passato con il suo papà Bobby Solo, ora l’ex gieffina si dice pronta ad affrontare una nuova esperienza, nel caso le si dovesse presentare davanti l’occasione. Nei giorni scorsi ha confidato, nel corso di un’intervista a RTL 102.5, che in futuro non le dispiacerebbe diventare naufraga de l’Isola dei Famosi. E chissà che la produzione del programma non possa proprio tenerla in considerazione.

Spesso abbiamo visto Veronica Satti come una delle opinioniste fissa del parterre di Barbara d’Urso dove ha informato e fatto chiarezza su vari pettegolezzi del momento di alcuni ex protagonisti dell’edizione numero 16 del Grande Fratello.

Intanto però Veronica Satti, che ha continuato a far parlare di sé ed è seguitissima sui social, ha espresso il desiderio di partecipare all’Isola dei Famosi se dovessero proporglielo in futuro, anche se al momento sembra avere le idee piuttosto chiare. Gossip riportato anche nell’ultimo numero di Novella 2000:

“Adesso, dopo il lockdown, direi di no a un reality”.

Ha fin da subito precisato Veronica Satti, che però non ha negato che l’idea di partecipare a L’Isola dei Famosi non le dispiacerebbe. Ma leggiamo le sue parole:

“Comunque in generale mi piacerebbe l’Isola dei Famosi, così me ne vado un po’ via in Honduras. Con mio padre? Lui non vuole farlo perché dice che ormai è grande… Ha dichiarato che se andassi all’Isola dei Famosi lui sarebbe sempre in studio per me presente, senza abbandonarmi”.

Ha rivelato Veronica Satti nell’intervista rilasciata a RTL 102.5. E chissà non possa essere presa in considerazione per la prossima edizione del reality show di Canale 5. Dopo anni di incomprensioni, finalmente, il futuro è nuovamente accanto a suo padre, che la supporta in ogni suo progetto. Per chi non lo sapesse, Veronica di recente è stata protagonista di una web serie LGBT. Andiamo a scoprire qualcosa in più in merito…